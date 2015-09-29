中国三大电信商10月起套餐剩余流量当月不清零 利润将受压

路透香港9月29日 - 中国三大电信营运商--中国移动(0941.HK)、中国电信(0728.HK)以及联通(0762.HK)周二称，自10月1日起实施手机月费套餐剩余流量当月不清零（自动续存一个月），预计此举将对公司的收入和利润造成一定负面影响。

据公告，三大电信商下月开始提供基于流量计费的手机月套餐剩余流量当月不清零服务，即客户套餐内当月未使用完的移动数据剩余流量可于下一个月继续使用。

中移动与中电信均表示，在提速降费的同时，鼓励客户提升移动数据流量使用量，薄利多销，努力降低有关优惠措施对收入和净利的影响；联通亦指出，该公司将加快提升4G智能手机渗透率，为用户提供更好更快的数据服务。

今年5月，中国总理李克强在国务院常务会议上明确要求加快高速宽带网络建设并降费提速后，三大电信商随即发布提速降费实施方案，目标今年底资费下降20-35%以上。

中移动今天收跌2.49%，报92.05港元；中电信与联通分别跌逾3%及近3%，报3.65港元及9.55港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)