中国三大电信商10月起套餐剩余流量当月不清零 利润将受压

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月29日 - 中国三大电信营运商--中国移动(0941.HK)、中国电信(0728.HK)以及联通(0762.HK)周二称，自10月1日起实施手机月费套餐剩余流量当月不清零（自动续存一个月），预计此举将对公司的收入和利润造成一定负面影响。
据公告，三大电信商下月开始提供基于流量计费的手机月套餐剩余流量当月不清零服务，即客户套餐内当月未使用完的移动数据剩余流量可于下一个月继续使用。
中移动与中电信均表示，在提速降费的同时，鼓励客户提升移动数据流量使用量，薄利多销，努力降低有关优惠措施对收入和净利的影响；联通亦指出，该公司将加快提升4G智能手机渗透率，为用户提供更好更快的数据服务。
今年5月，中国总理李克强在国务院常务会议上明确要求加快高速宽带网络建设并降费提速后，三大电信商随即发布提速降费实施方案，目标今年底资费下降20-35%以上。
中移动今天收跌2.49%，报92.05港元；中电信与联通分别跌逾3%及近3%，报3.65港元及9.55港元。（完）
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。