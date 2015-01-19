（更正）中国电信集团研究在墨西哥投资无线宽带网络项目--发言人

(英文原文有误，标题和第一段应为“中国电信集团公司”非“中国电信”)

路透墨西哥城1月17日 - 中国第三大电信运营商中国电信的母公司--中国电信集团公司发言人周六称，正在研究在墨西哥进行投资，周五路透曾报导称中国电信准备参与竞标墨西哥100亿美元的新无线宽带网络项目。

中国电信发言人没有直接对路透报导置评，但在一份电子邮件声明中表示，其母公司中国电信集团公司正在对墨西哥的投资机会进行初步研究。

路透周五援引消息人士报导称，中国电信正在寻找墨西哥合作伙伴，组成银团竞标上述无线宽带网络项目，该公司已从数家国有银行获得多达数十亿美元融资。

该网络项目属于墨西哥的一项大规模改革计划，旨在打破富豪Carlos Slim对墨西哥电信业的控制，并提高宽带覆盖水平。(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。