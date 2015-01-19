（更正）中国电信集团研究在墨西哥投资无线宽带网络项目--发言人

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
(英文原文有误，标题和第一段应为“中国电信集团公司”非“中国电信”)
路透墨西哥城1月17日 - 中国第三大电信运营商中国电信的母公司--中国电信集团公司发言人周六称，正在研究在墨西哥进行投资，周五路透曾报导称中国电信准备参与竞标墨西哥100亿美元的新无线宽带网络项目。
中国电信发言人没有直接对路透报导置评，但在一份电子邮件声明中表示，其母公司中国电信集团公司正在对墨西哥的投资机会进行初步研究。
路透周五援引消息人士报导称，中国电信正在寻找墨西哥合作伙伴，组成银团竞标上述无线宽带网络项目，该公司已从数家国有银行获得多达数十亿美元融资。
该网络项目属于墨西哥的一项大规模改革计划，旨在打破富豪Carlos Slim对墨西哥电信业的控制，并提高宽带覆盖水平。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
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