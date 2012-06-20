腾讯将收购美国游戏公司Epic Games少数股权

路透北京6月20日电---中国大型互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周二晚间称,已同意收购美国游戏公司Epic Games Inc.少数股权,但没有披露具体交易金额.

腾讯控股周二晚间发布的新闻稿称,完成战略投资後,Epic将继续独立运营,并寻求在多平台上进一步拓展其游戏业务.预计交易将於一个月内完成.

"Epic专注于为所有自身的游戏和技术提供优良的品质,令我们深受启发.20年来,他们一直在推动游戏行业的标杆,现在他们正在蓄势待发."腾讯高级执行副总裁网大为在新闻稿中表示.

总部位於美国北卡罗莱纳州的Epic成立於1991年,开发游戏及跨平台的游戏引擎技术,旗下有多款畅销的PC、单机和移动互联网游戏,包括Unreal系列、Gears of War,以及iOS平台的畅销游戏Infinity Blade等.(完)

--发稿 黄运涛; 审校 林高丽

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