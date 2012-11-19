财付通牵手美国运通 借人民币升值抢跨境支付业务

路透北京11月19日电---人民币持续升值催旺海外网购,第三方支付企业借机发力跨境支付.腾讯控股(0700.HK)旗下第三方支付--财付通周一与美国运通(American Express)(AXP.N)合作推出一款"国际账号",为财付通客户提供在中国以外地区的美国运通网络商户跨境在线购物的支付服务.

财付通总经理赖智明称,中国用户开通财付通美国运通国际账号後,在境外购物网站购买商品可轻松实现人民币结算,支付流程同境内支付一样快捷安全.

他并表示,海外拓展可以让财付通强化在第三方跨境支付市场的优势,未来财付通还将发布一系列产品来开拓跨境支付,发力国际业务.

中国内地的不少奢饰品、食品、烟酒、婴幼儿用品等售价较国外产品要高,加上人民币升值,跨国网购正成为流行消费方式.

今日人民币兑美元中间价为6.2975元,人民币自7月底逆转此前贬值走势以来已累计升值逾2.5%,而9月之後人民币升值更是呈加速势头.

财付通副总经理李培库表示,目前,第三方支付企业开展跨境支付业务主要集中於互联网跨境支付,持卡人以购汇支付、收汇支付居多,第三方支付平台一般会与银行合作来统一购汇请算.

"我们会控制人民币涨幅周期,当人民币波动加大时,我们会控制兑换周期等成本控制,并用收费支出等抵扣,而商家也会承担一定的损失."李培库称.

一般第三方支付平台会向合作银行查询汇率,并根据交易情况批量购汇,当买家收到货物後,第三方支付企业向银行发送清算指令,将外币货款打入境外商户的开户银行,从而完成整个交易.

截至目前,中国共有197家第三方支付机构获得支付牌照,还有200多家企业在"等牌照",在同质化竞争严重、盈利模式欠缺情况下,跨境支付业务成为第三方支付企业发展必争之地.

2011年海外代购市场交易规模达到265亿,环比涨幅120%,据中国电子商务研究中心预计,2012年海外代购的交易规模将达到480亿.

目前不少第三方支付企业在布局跨境支付业务,如支付宝已与中国银行等银行合作,推出跨境支付业务;快钱则在2011年底宣布与西联汇款合作,发布专为外贸电商企业定制的国际收汇解决方案;环迅支付亦与美国运通达成全面合作;财付通则与日本恒生软件株式会社、境外电子支付提供商Cybersource、Asiapay等达成合作.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯

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