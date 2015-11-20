香港《星岛日报》：处决人质挑战中国对外策略

（11月20日社评）

因为「追求不安全感」浪荡天涯而遭极端恐怖组织伊斯兰国绑架的北京人樊京辉，在中国政府拒绝答应伊斯兰国的赎人要求后，惨遭处决。国家主席习近平强烈谴责暴行，外交部表明中国政府的立场是「一定要将犯罪分子绳之以法」，令人关注中国政府会采取甚么策略和行动来达到这个目标。

伊斯兰国今次公布樊京辉和另一位挪威人质被处决的方式，是透过其网上英文杂志发布屍体图片，这与以往发布由「圣战约翰」向人质行斩首之刑的影片，有很大的分别。由于屍身连着头部，血流披面，估计他们是被枪决，或可从侧面佐证「圣战约翰」确是在西方空袭行动中丧生，除非伊斯兰国改变行刑方式另作解释。

虽然枪决比活生生斩首的残暴程度较次一级，但是中国政府形容此举「泯灭人性」，绝不为过。

伊斯兰国两个月前在这本杂志刊出两人相片的「求售」启事。以往有中国人在外地被恐怖分子或武装组织绑架，由十年前在伊拉克被虏的八个人到去年在巴基斯坦的单车自由行青年，中国政府都能够透过第三者斡旋，成功营救人质。今次杂志刊出两人死亡图片只附以一个「被不信真主的国家和组织遗弃后遭处决」的声明，显示中国和挪威政府都没有答应伊斯兰国开出的赎人条件。

对中挪两国来说，支付赎金救人，只会助长对方食髓知味，绑架更多两国公民来换取赎金，作为支持其恐怖活动的财源。伊斯兰国目的不限于在敍利亚和伊拉克一带「立国」，还要向全球「输出圣战」，领袖巴格达迪认为新疆信奉回教的维吾尔族人受到压逼，早已宣布中国为伊斯兰国的敌人，一些疆独分子更偷渡到伊斯兰国控制的地区，参与「圣战」及受训回国进行恐怖活动。伊斯兰国已经是欧美中俄的公敌。

人质被处决后，中国表示将继续与国际社会「加强」反恐合作，大家都在注意中国会如何升级反恐行动。

近月美俄加强轰炸伊斯兰国控制的地区，在巴黎发生逾百人死亡的恐袭暴行之后，法国亦加强轰炸，中国如此回应的机会不大。

伊斯兰国得以乘乱崛起，国际层面上的原因是美俄两国在中东的角力，令部分地区陷入内战和无政府状态，如果中国加入轰炸伊斯兰国的行列，将令中国深度介入这蹚浑水，影响自己与阿拉伯和伊斯兰世界的关系，而且大增中国本土和海外中国人受恐袭的风险。

此外，中国一向奉行不干预别国内政的外交政策，阿拉伯世界的内部矛盾，中国支持由阿拉伯世界内部透过政治协商解决，美国在伊拉克遗下的烂摊子造就伊斯兰国崛起，这军事插手的反面教材历历在目，中国不会轻易靠边，目前最大可能是加强与各国互换反恐情报，打击恐怖融资，以及在各方有需要时担任外交斡旋角色，从治本方面下工夫。