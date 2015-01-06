工银泰国成曼谷人民币清算行 促进东盟人民币跨境使用

路透北京1月6日 - 中国央行周二表示，授予中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)（泰国）有限公司担任曼谷人民币业务清算行。

工行新闻稿称，工银泰国目前已形成包括人民币汇兑、现金存取款、单证/保函、贸易融资、境外贷款、离岸市场资金拆借、信用卡等在内的丰富的人民币产品和服务体系。

“工银泰国成为曼谷人民币清算行，将对人民币在泰国和东盟地区的跨境使用发挥积极的促进作用。”工行表示。

去年末，中国央行与泰国银行签署了在泰国建立人民币清算安排的合作备忘录，并将确定曼谷人民币业务清算行。

工行介绍，工银泰国是工行2010年在收购泰国ACL银行基础上成立的海外子行，目前是泰国机构数量最多、业务规模最大的中资银行，持有泰国最高等级的本地银行牌照。

新闻稿称，此次是工行继担任新加坡、卢森堡、多哈、多伦多人民币清算行之后第五次获得中国央行授予的境外人民币清算行资格，对于工行建立全球化、跨时区的人民币清算业务网络具有重要意义。

去年，中国央行授权中国工商银行多哈分行、工行（加拿大）有限公司、卢森堡分行分别担任卡塔尔、加拿大、卢森堡的人民币业务清算行。(完)

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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