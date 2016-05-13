中国和泰国将举行海军陆战队联合训练

国防部表示，两军将于5月19日至6月10日在泰国举行“蓝色突击-2016”海军陆战队联合训练。

据国防部网站发布的声明，这次联训以人道主义救援为课题，分为海上输送及进驻、海上联合训练、陆上联合训练和总结回撤4个阶段。(完)