中国和泰国将举行海军陆战队联合训练

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月13日 - 中国国防部周五称，中国和泰国军队将从本月开始举行联合训练。
国防部表示，两军将于5月19日至6月10日在泰国举行“蓝色突击-2016”海军陆战队联合训练。
据国防部网站发布的声明，这次联训以人道主义救援为课题，分为海上输送及进驻、海上联合训练、陆上联合训练和总结回撤4个阶段。(完)
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。