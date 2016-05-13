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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 18:33 BJT

中国和泰国将举行海军陆战队联合训练

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月13日 - 中国国防部周五称，中国和泰国军队将从本月开始举行联合训练。

国防部表示，两军将于5月19日至6月10日在泰国举行“蓝色突击-2016”海军陆战队联合训练。

据国防部网站发布的声明，这次联训以人道主义救援为课题，分为海上输送及进驻、海上联合训练、陆上联合训练和总结回撤4个阶段。(完)

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