中国进口泰国稻米和橡胶协议取得一些细节进展

路透曼谷3月11日 - 泰国商务部长称，中国和泰国就此前签订的中国从泰国采购稻米和橡胶协议敲定了一些细节。

中国总理李克强12月访泰期间两国签署协议，中国将从泰国采购200万吨稻米和20万吨橡胶。他表示中国2015年从泰国进口农产品将增加一倍。

两国政府官员在曼谷磋商后，泰国商务部长Chatchai Sarikalya对记者称，中国拟采购100万吨破损率5%的新作稻米，100万吨两年以内的库存稻米。

泰国此前宣布，计划出售月1,700万吨存放两年以上的稻米。

中泰两国去年还签订了一份中国进口100万吨泰国稻米的谅解备忘录。

迄今为止，协议约定中仅有30万吨稻米运往中国。泰国商务部在声明中表示，他们已经敦促中国快些买入协议中剩余的那70万吨稻米。

泰国商务部称，在过去数年间，泰国平均每年向中国出口的稻米仅约50万吨。不过，商务部补充称，最近达成的交易对于未来泰国农产品出口中国是个正面讯号。

泰国在最近一次库存稻米标售的供应量为100万吨，收到约78万吨的买需。该次标售的最后结果预计将在下周完成。

泰国也是全球最大的橡胶生产国和出口国，已经因供应过剩和橡胶市场需求疲弱而大受打击，但政府支持帮助削减了庞大的橡胶库存。

泰国商务部在声明中称，中国已经同意以“友好的”价格买入20万吨橡胶，声明未给出进一步的细节。

商务部称，第二轮有关协议的会谈将于5月6日在北京举行。（完）

(编译 王丽鑫/高琦 审校 张明钧)

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