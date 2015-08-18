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时事要闻 | 2015年 8月 18日 星期二 17:59 BJT

中国要求泰国全面调查曼谷爆炸案 严惩凶手

路透北京8月18日 - 中国周二要求泰国当局全面调查曼谷爆炸案，严惩凶手。爆炸导致22人丧生，其中包括四名中国游客。

中国外交部网站上发布的声明指出，外交部发言人华春莹称中方对爆炸事件“表示强烈谴责”。

华春莹指出，据中国驻泰国使馆初步了解核实，爆炸造成4名中国游客死亡，其中包括2名香港居民，20余名中国游客受伤。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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