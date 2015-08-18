中国要求泰国全面调查曼谷爆炸案 严惩凶手

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月18日 - 中国周二要求泰国当局全面调查曼谷爆炸案，严惩凶手。爆炸导致22人丧生，其中包括四名中国游客。
中国外交部网站上发布的声明指出，外交部发言人华春莹称中方对爆炸事件“表示强烈谴责”。
华春莹指出，据中国驻泰国使馆初步了解核实，爆炸造成4名中国游客死亡，其中包括2名香港居民，20余名中国游客受伤。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。