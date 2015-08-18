中国要求泰国全面调查曼谷爆炸案 严惩凶手

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月18日 - 中国周二要求泰国当局全面调查曼谷爆炸案，严惩凶手。爆炸导致22人丧生，其中包括四名中国游客。
中国外交部网站上发布的声明指出，外交部发言人华春莹称中方对爆炸事件“表示强烈谴责”。
华春莹指出，据中国驻泰国使馆初步了解核实，爆炸造成4名中国游客死亡，其中包括2名香港居民，20余名中国游客受伤。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”