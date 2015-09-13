中泰铁路合作文本达成共识 为融资等提供依据--中新社

路透北京9月13日 - 中新社周日报导，中泰双方就政府间铁路合作框架文本达成共识，并将在下一次联委会上签署，为下一步开展商务和融资谈判提供基础和依据。双方商定，将于10月28日至29日在北京召开中泰铁路联委会第八次会议。

报导称，中泰铁路合作联合委员会第七次会议周五、周六在泰国曼谷召开。中泰双方就可行性研究、详细设计、工程总承包(EPC)和线上合资(SPV)方案、融资方案、政府间铁路合作框架等有关问题进行了充分磋商，达成了多项共识。

双方就中方8月底提交的项目一期工程可研报告内容以及二期工程可研工作深入交换了意见。泰方对中方按时提交一期工程可研报告表示满意，并对报告质量给予高度评价。双方商定，中方将于10月15日向泰方提交二期工程技术经济研究相关结果。

中泰双方商定，中国铁路总公司和泰铁将尽快起草线上合资相关备忘录和股东协议。双方将密切配合、加强沟通，进一步完善工作计划，并按工作计划抓紧推进相关工作，努力实现铁路项目年内开工建设的目标。（完）

(发稿 王蕾；审校 曾祥进)

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