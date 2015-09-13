中泰铁路合作文本达成共识 为融资等提供依据--中新社

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月13日 - 中新社周日报导，中泰双方就政府间铁路合作框架文本达成共识，并将在下一次联委会上签署，为下一步开展商务和融资谈判提供基础和依据。双方商定，将于10月28日至29日在北京召开中泰铁路联委会第八次会议。
报导称，中泰铁路合作联合委员会第七次会议周五、周六在泰国曼谷召开。中泰双方就可行性研究、详细设计、工程总承包(EPC)和线上合资(SPV)方案、融资方案、政府间铁路合作框架等有关问题进行了充分磋商，达成了多项共识。
双方就中方8月底提交的项目一期工程可研报告内容以及二期工程可研工作深入交换了意见。泰方对中方按时提交一期工程可研报告表示满意，并对报告质量给予高度评价。双方商定，中方将于10月15日向泰方提交二期工程技术经济研究相关结果。
中泰双方商定，中国铁路总公司和泰铁将尽快起草线上合资相关备忘录和股东协议。双方将密切配合、加强沟通，进一步完善工作计划，并按工作计划抓紧推进相关工作，努力实现铁路项目年内开工建设的目标。（完）
(发稿 王蕾；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。