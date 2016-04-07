煤电央企有望建长期合作机制 今年拟以月度指数定价--报载

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海4月7日 - 上海证券报周四报导，国家有关部门近日召集数家大型中央电力、煤炭企业，就《关于中央企业煤电企业长期稳定合作方案（征求意见稿）》召开座谈会。该征求意见稿建议今年煤电合同采用“年度固定量+月度指数定价”的模式。
煤电行业人士分析认为，该《征求意见稿》的核心内容在于促成煤电企业双方签订中长期合同，稳定供需关系，巩固和提升煤电企业间的电煤供应市场份额。在目前的形势下，预计煤电双方讨论过程中可能存在较大分歧。
一位不愿具名的煤电行业人士分析认为，上述合作方案若最终形成并执行，对于煤炭央企无疑是好消息。对于电力央企而言，经历上网电价下调后，再与煤炭央企达成一定数量的长协合同，利润或被进一步压缩。
征求意见稿指出，今年煤电合同数量不少于去年电力和煤炭企业间所签订的合同量。定价机制拟采用月度调价、量大优惠模式、每月价格按照环渤海动力煤价格指数月度平均值确定。同时，实施大客户优惠政策，鼓励提高合同兑现率。合同兑现方面，双方严格合同履约，按月对接供货，均匀落实月度供应量，争取兑现率达到85%以上。
征求意见稿还提出，按照国际惯例和成功经验，电力和煤炭企业双方商定合同数量，通过签订中长期合同方式，逐步稳定供需关系。签订3-5年中长期供需协议。煤电央企间结合各企业实际、在保持原有合同数量的基础上，对接达成分年度供应量，力争逐年增加长协合同数量。争取达成季度定价等更趋稳定的长协定价模式。合同兑现量方面偏差尽量控制在合同量的10%范围内。
根据征求意见稿，未来或建立煤电央企长期稳定合作机制。相关工作组还将协调有关单位优化环渤海动力煤价格指数形成机制等。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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