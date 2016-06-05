中国国家统计局意向打造统计高端智库 提高预测预判预警能力--局长

路透北京6月5日 - 中国国家统计局局长宁吉喆表示，当前中国改革进入攻坚期、深水区，面临诸多“两难”“多难”问题和风险隐患增多的复杂局面。国家统计局有意向打造统计分析和政策研究的高端“智库”，进一步提高预测预判预警能力。

他在接受学习时报专访时指出，打造统计高端智库是顺应中国经济发展进入新常态和满足国家治理体系、治理能力现代化大事的客观要求，统计服务要向独立客观反映、预测预判预警和分析对策建议并重转变。

统计服务要进一步加强对宏观经济、重点行业和社会领域的深度分析，进一步提高政策建议的针对性和有效性。

他并强调，当前中国经济正处于调整升级的关键时期，新旧动力转换胶着，传统行业加快调整升级，新产业、新业态、新模式不断涌现。要敏锐抓住新动力的成长轨迹，描摹经济转型升级的变动趋势，及早发现经济运行中存在的潜在风险和隐患，必须深入基层，深入企业，了解企业运行实际情况。

中国国家统计局今年将进一步提高调研频率，加强调研针对性，推动跨部门联合调研，“了解真情况，发现实问题，提出好对策，出实招、出真招。”（完）