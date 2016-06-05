中国国家统计局意向打造统计高端智库 提高预测预判预警能力--局长

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月5日 - 中国国家统计局局长宁吉喆表示，当前中国改革进入攻坚期、深水区，面临诸多“两难”“多难”问题和风险隐患增多的复杂局面。国家统计局有意向打造统计分析和政策研究的高端“智库”，进一步提高预测预判预警能力。
他在接受学习时报专访时指出，打造统计高端智库是顺应中国经济发展进入新常态和满足国家治理体系、治理能力现代化大事的客观要求，统计服务要向独立客观反映、预测预判预警和分析对策建议并重转变。
统计服务要进一步加强对宏观经济、重点行业和社会领域的深度分析，进一步提高政策建议的针对性和有效性。
他并强调，当前中国经济正处于调整升级的关键时期，新旧动力转换胶着，传统行业加快调整升级，新产业、新业态、新模式不断涌现。要敏锐抓住新动力的成长轨迹，描摹经济转型升级的变动趋势，及早发现经济运行中存在的潜在风险和隐患，必须深入基层，深入企业，了解企业运行实际情况。
中国国家统计局今年将进一步提高调研频率，加强调研针对性，推动跨部门联合调研，“了解真情况，发现实问题，提出好对策，出实招、出真招。”（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。