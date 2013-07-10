天津将投资600亿填海造地--报载

路透上海7月10日 - 据21世纪经济报道周三报导，天津滨海新区的自由贸易区方案已上报国务院有关部门，极有可能在一个月后确定最终方案内容。同时，天津已启动东疆二岛规划，计划五年内投资500-600亿元人民币填海造地40平方公里，作为天津由保税港区向自由贸易港区升级的空间载体。

“方案现在已经到了商务部，估计再过一个月就能最终确定方案内容，然后就是正常的会签和国务院报批流程。”报导引述天津一位官方人士称。

一位接近天津市官方的研究人士指出，“我们现在从商务部得到的消息是，国家现在会批一类试验区，批完上海、开一个口子后，会很快批类似的一批。”

7月初国务院常务会议已原则通过了上海自由贸易试验区总体方案。会议还强调，在上海外高桥保税区等四个海关特殊监管区域内，建设自贸实验区，要进一步深化改革，加快政府职能转变，坚持先行先试，并形成可复制、可推广的经验。

2007年12月，天津东疆保税港区一期封关后，天津就将自由贸易港区作为自己未来的发展方向。不同于上海自贸区落地在外高桥、洋山保税区等四个地方，天津自贸区被认为将落在东疆保税港区。

东疆保税港区坐落在由天津港投资填海造陆形成的东疆一岛。目前东疆一岛30平方公里的土地基本已开发完毕。天津港集团于今年启动东疆二岛规划，预计五年内投入500-600亿元，填海造地40平方公里，以增加东疆的港口岸线和土地使用面积。

报导指出，天津自贸区方案主要围绕“推动贸易便利化”，从国家战略高度出发，结合天津具体情况制定。至于方案具体内容，天津官方人士称不便透露。

报导分析，从自贸区的基本要求出发，对照天津已经获得的先行先试政策，天津建设自贸区可能的突破方向，不外乎是服务贸易和金融业的开放。

报导引述天津财经大学国际经济贸易研究中心主任罗小明分析道，2007年12月东疆综合保税港区一期刚封关时，天津就提出要建设自由贸易港区，但海关总署领导当时就表示，就货物贸易而言，东疆保税港区获得的政策已经非常接近自贸区的要求了。因此，在货物贸易方面，已经没有多少可突破的空间；剩下的就只能是服务业和金融开放。

“服务开放方面，主要是类似于法律咨询这样的高端服务业；金融业开放，方向不外乎是利率市场化、自贸区内外资企业收入是否可自由兑换和进出、离岸金融中心--金融机构的壮大、金融产品的设计和吸引金融人才。”南开大学田立辉教授表示。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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