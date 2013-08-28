中国钻石需求升温提振蒂芙尼业绩

领展拟斥资40.6亿元人民币收购广州一购物商场项目
路透香港4月10日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。
路透8月27日（记者 Phil Wahba/Adam Jourdan） - 中国钻石需求强劲提振蒂芙尼（Tiffany & Co）(TIF.N)最新一个季度的全球销售，并推动该公司上调年度获利预估。
随着更多中国人选择钻石珠宝而非黄金作为礼物，钻石在中国珠宝市场中变得更受欢迎。研究机构欧睿信息咨询公司（Euromonitor）的数据显示，今年钻石占珠宝市场的份额已经达到30%，高于2008年时的25%。
“传统上婚礼珠宝领域由黄金珠宝主导，但是在西方文化的影响下，年轻一代更加愿意接受钻石，”里昂证券驻香港投资分析师Mariana Kou表示。
因中国经济走弱，曾有人担忧今年夏天中国奢侈品消费支持可能放缓，不过蒂芙尼称中国销售不错。普拉达（Prada）(1913.HK)和Coach(COH.N)近期均公布在中国市场的奢侈品销售大幅上升。
截止到7月31日的会计年度第二季，日本以外的亚洲同店销售增长13%，主要受益于中国市场增长。这有助于弥补蒂芙尼在美国国内令人失望的业务。
分析师称，8月底美国电影《了不起的盖茨比》（The Great Gatsby）在中国首映，料进一步推动蒂芙尼在中国市场的销售。
蒂芙尼为该影片设计珠宝。周三，蒂芙尼在新浪微博的官方主页上挂满了与影片相关的材料。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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