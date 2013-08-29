中国精炼锡产量增幅或受抑制 受印尼锡锭出口禁令影响

路透香港8月29日 - 由于最大锡出口国印尼更改锡锭出口纯度规定，中国将被迫向马来西亚及伦敦金属交易所(LME)仓库采购低品位锡货供应。

贸易商及冶炼厂消息人士指出，印尼供应减少，料将抑制中国的精炼锡产量增幅，另外，向其他来源寻找原料的动力，可能会支撑LME锡价。LME锡价今年以来下跌超过7%。

印尼从7月1日起禁止出口纯度低于99.9%的锡锭。这项禁令是政府为了提高产业活动，提振出口价值较高的加工产品，而非原料。

国际锡研究协会(ITRI)中国首席代表崔琳指出，如果印尼严格执行政策，中国产量可能一年减少约6,000吨。她表示，跌幅有可能会更大，但生产商往其他货源采购，会减少一部分跌幅。

印尼企图提升在大宗商品价值链的位置，这项政策仍充满不确定性，因为部份政府人士希望放松金属矿石出口禁令，以支撑印尼卢比及提振经济。

ITRI已调降中国2013年精炼锡产量预估至158,100吨，但仍较去年的152,000吨成长4%；先前产量预估160,000吨。

崔琳表示，产量预估调降主要是因中国国内价格疲软，打击业者生产意愿，但ITRI预估下半年价格上扬，可能刺激增产。

她表示，ITRI尚未将印尼出口禁令的影响反映在2013年预测值，因为仍在评估未来几个月这项禁令是否会彻底到位。

冶炼商消息人士及分析师指出，印尼禁令而导致的精炼锡供应减少，短期内的影响可能不大，因为中国经济降温已使最近几个月需求不振。

云南一家锡产商的主管表示，中国精炼商可能会向马来西亚寻求供应，因为马来西亚和印尼一样，与中国有自由贸易协定。他称，这表示，进口锡不必课征3%的进口关税。

中国对LME金属及马来西亚原料的需求升高，可能会推升亚洲的溢价。这名主管表示，他的公司前几年从印尼进口低品位锡的价格，是比现货LME价格溢价约250-300美元。(完)

(编译 蔡美珍；; 审校 隋芬)

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