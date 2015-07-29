阿里巴巴向阿里云增资60亿元用于国际业务拓展等

路透上海7月29日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴(BABA.N)周三宣布，对旗下阿里云增资60亿元人民币，用于国际业务拓展，云计算、大数据领域基础和前瞻技术的研发，及DT（数据科技）生态体系的建设。

目前，阿里云已成为中国最大的云计算服务平台。阿里云官方微博还表示，其与亚太本土最大的企业管理软件提供商用友网络达成全面战略合作，用友多款产品将全面迁入阿里云，为企业提供SaaS（即需即用软件）化服务，助力企业向DT转型。

微博指出，用友将推出电商ERP（企业资源管理），对接淘宝、天猫等电商平台，电商数据能顺畅流回企业内部；双方将还在数字营销和大数据等方面进行深入合作。

目前阿里正加快在美国、印度和中东的数据中心投资，预计今年底时，阿里云将在全球拥有12个以上的数据中心，其中半数在境外。据阿里云微博，虽然阿里云与亚马逊(AMZN.O) 在云业务的整体收入仍有一些差距，但目标是在未来三四年内超越亚马逊。

阿里云上周三集中发布了11款新产品、50多个行业解决方案。这些解决方案由200余家大型合作伙伴提供，未来三年阿里云的全球合作伙伴将扩大至2,000家。这意味着今后还会有更多软件公司将搭上阿里巴巴“战车”。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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