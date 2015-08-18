蚂蚁金服推出移动理财平台蚂蚁聚宝

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月18日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服周二宣布，推出一站式移动理财平台--蚂蚁聚宝，用以满足普通大众的理财需求。这是继支付宝之后，蚂蚁金服首次发布新的独立应用程序（APP）。
蚂蚁聚宝目前首批推出类似活期储蓄的余额宝、类定存的招财宝及基金超市等功能，未来还将支持通过余额宝购买股票等更多功能。另外，蚂蚁聚宝还将与纳斯达克市场合作，提供实时纳斯达克个股行情，未来还可购买海外基金，进行海外资产配置。
蚂蚁金服财富事务群总裁袁雷鸣指出，“蚂蚁聚宝是公司在互联网理财领域的一次重要尝试。通过一站式、低门槛的理财体验，我们希望让更多人开始关心和接触理财。”
他介绍称，据初步测算，在中国大约有七成居民从未接触过除存款以外的任何形式的理财，“我们的定位目标是大众投资者，就是拥有全社会20%财富的80%的投资者，希望未来能够覆盖上亿客户的投资理财需求。”
其实，余额宝、招财宝、股票行情等应用目前都已挂在支付宝APP下。他说，未来支付宝将完成更多场景的支付功能，满足日常生活高频支付功能。而蚂蚁聚宝则是聚焦于普通大众的理财需要和风险管理，是专注于投资理财的应用。
此次蚂蚁金服与控股子公司数米基金网合作，首批上线的基金产品超过900只，覆盖所有主流基金公司。而且蚂蚁聚宝实现基金赎回T+1资金到帐，行业平均则是T+3以上的到帐时间。
在海外资产配置方面，袁雷鸣介绍称，在大陆与香港基金互认已经开始实施的前提下，蚂蚁聚宝将来可以接入香港基金公司产品，届时基金品种将涵盖香港、美国及亚太地区的股市。而国内金融机构发行的合格境内机构投资者（QDII）产品，未来亦可能上线销售。
在支付宝平台上，目前已有逾2亿用户，余额宝规模近6,000亿元，招财宝累计销售了2,600亿元。对国内外基金公司而言，接入蚂蚁聚宝平台，意味着能与2亿多的客户或潜在客户对接。
目前，国内无论是互联网巨头，还是第三方理财机构都在积极推动一站式移动理财平台，希望能在这块快速增长的市场上抢占先机，例如腾讯(0700.HK)理财通、同花顺(300033.SZ)、东方财富(300059.SZ)等。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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