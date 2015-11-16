蓝思科技拟与国信证券等发起TMT产业基金 总规模100亿元

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海11月16日 - 以市值计中国创业板第五大公司--蓝思科技(300433.SZ)周一公告称，拟与国信证券(002736.SZ)控股子公司国信弘盛创业投资有限公司、深圳华一创展投资集团发起设立基金管理公司，由该管理公司发起成立一只TMT产业基金，基金总规模100亿元人民币。
该TMT产业基金将分多期募集设立，每期基金的存续期限为七年，其中投资期五年，退出期两年。第一期基金中，蓝思科技认购基金份额不低于20%，华一创展认购基金份额不低于10%，基金管理公司认缴每期基金1%的份额，其余基金份额由国信弘盛负责协调安排。
目前深圳市国信蓝思基金管理有限公司已完成设立登记手续和组织机构搭建，第一期基金的合作协议已签署，规模为1.04亿元，其中蓝思科技出资2,080万元。
蓝思科技称，通过本次投资，公司将能够充分利用该基金平台，结合公司在行业中的技术优势、规模优势、资金优势，与上下游形成协同效应，通过产业链整合，提升公司竞争力；同时，公司将借此布局TMT行业，寄希望未来能够为公司带来投资收益。通过与专业投资机构的合作，可以提高并购效率、降低并购风险。
蓝思科技目前主要产品为智能电子设备的防护玻璃，主要向苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等大厂供货。该股上周五收报89.01元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数