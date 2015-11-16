蓝思科技拟与国信证券等发起TMT产业基金 总规模100亿元

路透上海11月16日 - 以市值计中国创业板第五大公司--蓝思科技(300433.SZ)周一公告称，拟与国信证券(002736.SZ)控股子公司国信弘盛创业投资有限公司、深圳华一创展投资集团发起设立基金管理公司，由该管理公司发起成立一只TMT产业基金，基金总规模100亿元人民币。

该TMT产业基金将分多期募集设立，每期基金的存续期限为七年，其中投资期五年，退出期两年。第一期基金中，蓝思科技认购基金份额不低于20%，华一创展认购基金份额不低于10%，基金管理公司认缴每期基金1%的份额，其余基金份额由国信弘盛负责协调安排。

目前深圳市国信蓝思基金管理有限公司已完成设立登记手续和组织机构搭建，第一期基金的合作协议已签署，规模为1.04亿元，其中蓝思科技出资2,080万元。

蓝思科技称，通过本次投资，公司将能够充分利用该基金平台，结合公司在行业中的技术优势、规模优势、资金优势，与上下游形成协同效应，通过产业链整合，提升公司竞争力；同时，公司将借此布局TMT行业，寄希望未来能够为公司带来投资收益。通过与专业投资机构的合作，可以提高并购效率、降低并购风险。

蓝思科技目前主要产品为智能电子设备的防护玻璃，主要向苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等大厂供货。该股上周五收报89.01元。（完）