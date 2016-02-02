中国国务院副秘书长肖亚庆任国资委主任 原主任张毅保留党委书记一职

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京2月2日 - 中国新华网周二报导称，国务院副秘书长肖亚庆被任命为国资委主任、党委副书记，原主任张毅保留其党委书记一职。
报导显示，1959年出生的肖亚庆在2003-2009年历任中国铝业公司副总经理，中国铝业集团公司党组书记、副总经理。2009-2016年1月任国务院副秘书长、机关党组成员，是中共十六大、十七大代表，中共第十七届中央候补委员。
据国资委网站介绍，1950年8月出生的张毅先后任黑龙江省、河北省省委副书记、省纪委书记；中央纪委副书记、秘书长；宁夏回族自治区党委书记；中共第十五届、十六届中央纪委委员，中共第十七届中央纪委委员、常委、副书记，中共第十八届中央委员会委员。
不过，周二国资委官网的领导人页面上尚未加上肖亚庆的名字和简介。
此前，国资委原主任蒋洁敏因严重违纪，一审判处有期徒刑16年，并处没收个人财产人民币100万元人民币。他也是十八大之后第一位接受调查的中央委员。
(发稿 马蓉；审稿 沈燕/曾祥进)
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。