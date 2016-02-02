中国国务院副秘书长肖亚庆任国资委主任 原主任张毅保留党委书记一职

路透北京2月2日 - 中国新华网周二报导称，国务院副秘书长肖亚庆被任命为国资委主任、党委副书记，原主任张毅保留其党委书记一职。

报导显示，1959年出生的肖亚庆在2003-2009年历任中国铝业公司副总经理，中国铝业集团公司党组书记、副总经理。2009-2016年1月任国务院副秘书长、机关党组成员，是中共十六大、十七大代表，中共第十七届中央候补委员。

据国资委网站介绍，1950年8月出生的张毅先后任黑龙江省、河北省省委副书记、省纪委书记；中央纪委副书记、秘书长；宁夏回族自治区党委书记；中共第十五届、十六届中央纪委委员，中共第十七届中央纪委委员、常委、副书记，中共第十八届中央委员会委员。

不过，周二国资委官网的领导人页面上尚未加上肖亚庆的名字和简介。

此前，国资委原主任蒋洁敏因严重违纪，一审判处有期徒刑16年，并处没收个人财产人民币100万元人民币。他也是十八大之后第一位接受调查的中央委员。