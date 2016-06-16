上海迪士尼正式开业，押注大陆中产消费者及旅游热潮

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海6月16日（记者 Adam Jourdan） - 迪士尼 在中国大陆开设的首家主题公园周四正式开业，迎来数以千计的游客，争相体验园内的各种娱乐设施。

迪士尼在这个项目上投入了55亿美元，是其在海外的最大一笔投资，押注中国中产阶层和蓬勃兴旺的国内旅游为其带来收益。

“这是迪士尼公司历史上最值得骄傲，也是最令人激动的时刻之一。”迪士尼首席执行官伊格尔（Bob Iger）在上海迪士尼开业剪彩仪式上说道。

他和中国国务院副总理汪洋分别宣读了美国总统奥巴马和中国国家主席习近平的贺信。

但并非一切都如计划的那么顺利。

周三晚间的大雨影响了包括焰火、音乐和舞蹈等开业庆祝活动，在美国佛罗里达州奥兰多市的迪士尼乐园，一名两岁男童周二晚上在水边玩耍时被一条鳄鱼拖入水中致死。

然而，迪士尼认为中国市场是其自从1960年代在佛州购地开始兴建迪士尼世界以来最大的市场机会。

因此，在上海迪士尼乐园，美国大街被米奇大街取代，意在减少美国风；漫月轩、十二朋友园和人猿泰山音乐剧都凸显了中国风。

迪士尼预计上海周边三小时生活圈内有3.3亿人能够去得起上海迪士尼。

迪士尼还在扩建上海主题公园，以保持国内民众的参观热情。迪士尼在中国将面临众多本土企业兴建的主题公园的激烈竞争。

伊格尔对记者们表示，上海迪士尼度假区规划占地7平方公里，有足够的空间扩建。

“本周就在进行建设。开业后我们将继续扩建。我们有很多空间这么做，我们认为有愿意合作的伙伴……我们认为可能会赶早不赶晚。”（完）