嘉年华邮轮考虑开发新的中国邮轮线路

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透上海1月27日 - 美国邮轮公司嘉年华(CCL.N)(CCL.L)周二在声明中称，正在与招商局集团洽谈开发一条中国邮轮线路。
嘉年华指出，双方同意考虑建立两个合资企业，介入中国邮轮业务。根据研究机构欧睿信息咨询（Euromonitor），到2018年，中国邮轮旅游市场销售额可能增长近一倍，至115亿美元，2013年为68亿美元。
嘉年华称，其中一个合资企业将拥有和运营自己的邮轮，这些邮轮可能在中国设计和建造，服务于中国市场。另外一个合资企业将在中国和北亚开发邮轮码头。
嘉年华首席运营官Alan Buckelew表示，招商局集团的经验和本土影响力将有助于嘉年华在中国的扩张。
“我们正在与一个战略伙伴合作，有助于我们找到影响中国邮轮市场增长的直接方法，包括打造新的中国邮轮品牌和新的目的地等可能性，”他在给路透的邮件中称。
无法立即联络到招商局集团官员发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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