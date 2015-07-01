中国7月出境旅游价格指数为115.1 环比增15%--IFCOT

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月1日 - 由艾威联合旅游顾问机构、华泰证券(601688.SS)5812.HK等最新发布的7月中国出境旅游价格指数（China Outbound-tourism Price Index,简称OPI指数）为115.1，反映出7月份出境旅游消费比6月份增长15%。
第十一届出境旅游论坛（IFCOT）周三提供给路透的新闻稿显示，本次论坛上首次发布了出境旅游价格指数。各大洲目的地产品的价格指数均大于100；从产品数量结构看，亚洲游产品数量占比最高，其次为欧洲游产品。
华泰证券首席经济学家陆挺介绍OPI指数称，OPI指数体系包括亚洲游价格指数、欧洲游价格指数、美洲游价格指数、大洋洲旅游价格指数、中东非洲旅游价格指数、海岛游价格指数六大系列，以及各主要目的地国家的旅游价格指数，全面系统地对中国出境旅游价格进行了大数据解析。
OPI指数项目由艾威联合旅游顾问机构、华泰证券、众信旅游、中国旅行社协会共同实施和发布，对了解和把握出境旅游市场总体情况和产品价格结构、界定和区分高品质旅游产品，引导旅游者消费具有重要意义。
国家旅游局国际司副巡视员范巨灵在论坛上称，“一带一路”战略的实施，使得“丝路之旅”超越了旅游产品、旅游线路的简单范畴，赋予旅游促进跨区域融合的新理念，而其带来的设施互通、经济合作、人员往来、文化交融更将为相关区域旅游发展带来了巨大的发展机遇。
艾威联合旅游顾问机构董事长王新军在同一场合表示，出境旅游市场步入2.0新阶段。一线客源市场多频次出境增多，二三线市场客源面增大；出境旅游运营商和境外供应商的业务定位出现分化；行业集中度从分散开始逐步收拢。(完)
(发稿 倪蔚丹；审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。