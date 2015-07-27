中国计划开辟通往西沙群岛的第二条游轮航线

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京7月27日 - 《中国日报》周一报导称，中国当局计划开辟通往西沙群岛的第二条游轮航线；此举可能激怒越南。
报导指出，“椰香公主号”从2013年开始试运营，目前已经有超过1万名游客前往这条路线。
报导称，官员们希望第二艘游轮可以在年底前投入运营，更多岛屿可以向游客开放。
其中包括三沙市政府所在地永兴岛。
然而天气以及基础设施落后可能拖累旅游业。报导提到，西沙群岛经常遭遇台风和强风。
一家国营旅行社的负责人谢赞良（音译，Xie Zanliang）对《中国日报》称，需要考虑岛屿接待游客的能力，游轮无法停靠一些岛屿，游客们需要通过乘坐小船上岸。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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