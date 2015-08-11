中国国务院：促进旅游投资和消费 发展旅游投资项目资产证券化产品

路透北京8月11日 - 为应对经济下行压力，扩大内需，中国国务院周二发布进一步促进旅游投资和消费的若干意见，明确提出拓展旅游企业融资渠道，支持符合条件的旅游企业上市等。

中国政府网刊登的意见称，鼓励金融机构按照风险可控、商业可持续原则加大对旅游企业的信贷支持。积极发展旅游投资项目资产证券化产品，推进旅游项目产权与经营权交易平台建设。

积极引导预期收益好、品牌认可度高的旅游企业探索通过相关收费权、经营权抵（质）押等方式融资筹资；鼓励旅游装备出口，加大对大型旅游装备出口的信贷支持。

意见还提出加大政府支持力度。符合条件的地区要加快实施境外旅客购物离境退税政策。设立中国旅游产业促进基金，鼓励有条件的地方政府设立旅游产业促进基金。支持企业通过政府和社会资本合作（PPP）模式投资、建设、运营旅游项目。

落实差别化旅游业用地用海用岛政策。对投资大、发展前景好的旅游重点项目，要优先安排、优先落实土地和围填海计划指标。新增建设用地指标优先安排给中西部地区，支持中西部地区利用荒山、荒坡、荒滩、垃圾场、废弃矿山、石漠化土地开发旅游项目。对近海旅游娱乐、浴场等亲水空间开发予以优先保障。

意见还包括实施旅游基础设施提升计划，改善旅游消费环境，实施旅游投资促进计划，新辟旅游消费市场，推进邮轮旅游产业发展。支持建立国内大型邮轮研发、设计、建造和自主配套体系，鼓励有条件的国内造船企业研发制造大中型邮轮。

意见提出，到2020年，全国建成10个邮轮始发港，鼓励引导社会资本建设自驾车房车营地1,000个左右,建设一批集观光、休闲、度假、养生、购物等功能于一体的全国特色旅游城镇和特色景观旅游名镇。(完)

欲浏览政策全文，请点选中国政府网(here)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。