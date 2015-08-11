中国国务院：促进旅游投资和消费 发展旅游投资项目资产证券化产品

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月11日 - 为应对经济下行压力，扩大内需，中国国务院周二发布进一步促进旅游投资和消费的若干意见，明确提出拓展旅游企业融资渠道，支持符合条件的旅游企业上市等。
中国政府网刊登的意见称，鼓励金融机构按照风险可控、商业可持续原则加大对旅游企业的信贷支持。积极发展旅游投资项目资产证券化产品，推进旅游项目产权与经营权交易平台建设。
积极引导预期收益好、品牌认可度高的旅游企业探索通过相关收费权、经营权抵（质）押等方式融资筹资；鼓励旅游装备出口，加大对大型旅游装备出口的信贷支持。
意见还提出加大政府支持力度。符合条件的地区要加快实施境外旅客购物离境退税政策。设立中国旅游产业促进基金，鼓励有条件的地方政府设立旅游产业促进基金。支持企业通过政府和社会资本合作（PPP）模式投资、建设、运营旅游项目。
落实差别化旅游业用地用海用岛政策。对投资大、发展前景好的旅游重点项目，要优先安排、优先落实土地和围填海计划指标。新增建设用地指标优先安排给中西部地区，支持中西部地区利用荒山、荒坡、荒滩、垃圾场、废弃矿山、石漠化土地开发旅游项目。对近海旅游娱乐、浴场等亲水空间开发予以优先保障。
意见还包括实施旅游基础设施提升计划，改善旅游消费环境，实施旅游投资促进计划，新辟旅游消费市场，推进邮轮旅游产业发展。支持建立国内大型邮轮研发、设计、建造和自主配套体系，鼓励有条件的国内造船企业研发制造大中型邮轮。
意见提出，到2020年，全国建成10个邮轮始发港，鼓励引导社会资本建设自驾车房车营地1,000个左右,建设一批集观光、休闲、度假、养生、购物等功能于一体的全国特色旅游城镇和特色景观旅游名镇。(完)
欲浏览政策全文，请点选中国政府网(here)
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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