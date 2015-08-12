人民币贬值让出手阔绰的中国海外游客三思

2012年11月14日在法兰克福机场免税店拍到的一位购物的中国游客。 REUTERS/Lisi Niesner

路透巴黎/香港8月11日（记者 Andrew Callus/Wiki Su） - 中国游客担忧周二人民币突然贬值如果进一步演变成持续贬值，可能对他们的海外采购行为构成冲击。

每年中国海外游超过1亿人次，购买的奢侈品比其他国家游客都多。以国内一半左右的价格购买香水和服饰是海外游的一大吸引力。

“我原本打算这个月和朋友一起去首尔，10月独自去泰国。但我担忧人民币会进一步贬值，”广州48岁的家庭主妇黄雪昶（音译）对路透说道。“因此我觉得我不会去首尔购物了，只会去泰国观光。”

前往香港购物的广西一家店主黄瑞芬（音译）也很坚决。“在人民币再次升值以前，我会停止购买奢侈品。”

一系列疲软的经济数据公布之后，中国央行周二让人民币大幅贬值2%，一些经济学家认为这可能预示着更加长期的贬值。人民币周二创出自1994年来的最大单日跌幅，强势人民币政策似乎出现逆转。

投资者们迅速押注路易威登控股公司LVMH(LVMH.PA)、古驰母公司Kering(PRTP.PA)和欧莱雅(OREP.PA)等企业将受到冲击。这些股票是巴黎证券交易所跌幅较大的股票，跌幅在1.5%-4%。这些企业拒绝发表评论。

购物退税公司环球蓝联（Global Blue）4月发布报告称，今年中国游客购买奢侈品的支出创纪录。欧元疲软是欧洲游的一大吸引力。

分析师指出，中国奢侈品支出占全球市场的比例高达45%，而10年前基本为零。欧洲奢侈品购买中超过三分之一来自中国人。

环球蓝联称，高达40%的中国游客海外购物是为了代购获利，因此人民币贬值可能只会让部分销售回到中国市场。

亚洲奢侈品行业利润率总体更高，尽管一些欧洲公司会遇到一些汇兑损失。

“我认为总体来说影响是负面的，”野村奢侈品分析师Christopher Walker表示，“（但）越来越难追踪……所有的奢侈品企业都试图控制定价和价差。这只是让人进一步质疑这种定价差异的政策，这种价差目前让管理奢侈品业务变得很困难。”

不管怎样，涉及的金额很大，而且增长非常迅速。

世界旅游协会称，中国是2014年海外游支出最大的国家，金额达1,650亿美元，较2013年增加28%。1995年，中国海外游支出只有37亿美元。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。