中国计划开辟通往西沙群岛的第二条游轮航线

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2

路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。