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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 16:26 BJT

中国计划开辟通往西沙群岛的第二条游轮航线

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月27日 - 《中国日报》周一报道称，中国当局计划开辟通往西沙群岛的第二条游轮航线；此举可能激怒越南。

报道指出，“椰香公主号”从2013年开始试运营，目前已经有超过1万名游客前往这条路线。

报道称，官员们希望第二艘游轮可以在年底前投入运营，更多岛屿可以向游客开放。

其中包括三沙市政府所在地永兴岛。

然而天气以及基础设施落后可能拖累旅游业。报道提到，西沙群岛经常遭遇台风和强风。

一家国营旅行社的负责人谢赞良（音译，Xie Zanliang）对《中国日报》称，需要考虑岛屿接待游客的能力，游轮无法停靠一些岛屿，游客们需要通过乘坐小船上岸。（完）〕

编译：李富强 发稿：程芳

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