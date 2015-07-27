中国计划开辟通往西沙群岛的第二条游轮航线

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月27日 - 《中国日报》周一报道称，中国当局计划开辟通往西沙群岛的第二条游轮航线；此举可能激怒越南。
报道指出，“椰香公主号”从2013年开始试运营，目前已经有超过1万名游客前往这条路线。
报道称，官员们希望第二艘游轮可以在年底前投入运营，更多岛屿可以向游客开放。
其中包括三沙市政府所在地永兴岛。
然而天气以及基础设施落后可能拖累旅游业。报道提到，西沙群岛经常遭遇台风和强风。
一家国营旅行社的负责人谢赞良（音译，Xie Zanliang）对《中国日报》称，需要考虑岛屿接待游客的能力，游轮无法停靠一些岛屿，游客们需要通过乘坐小船上岸。（完）〕
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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