今年中国出境游人数料增逾16% 客源继续向中西部扩散--报告

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月31日 - 中国国家旅游局下属的中国旅游研究院近日发布《2015年中国出境旅游发展年度报告》预测，今年中国出境游人数增长16%以上，出境游客源将进一步向中西部地区、二三线城市乃至农村地区延伸。
2014年中国出境旅游人数达到1.07亿人次，同比增长19.5%。从总量上来看，已经连续三年成为世界排名第一的客源地。
报告中的调研结果显示，2014年中高端消费群体占出境游比例近半，单次出境游花费在1.5万元人民币以上的超过40%；88.1%的出境游客将购物作为出游时最主要的消费项目。出境旅游花费从2008年409.87亿美元开始逐年上升，至2014年快速增至1,648亿美元，六年间翻了近四倍。
报告称，以银联为代表的支付网络发展，使消费更加便利，增进了潜在游客的出境旅游动力，而且这些便利体现在中国游客出行的各个环节，包括出行前预订机票和酒店、境外购物及消费、离开旅游目的地退税等。
中国出境游以短途为主，目的地前两位仍是香港和澳门，占据出境游过半份额，亚洲则占洲际市场首位。而在出国旅游目的地中，2014年排名前十的分别为韩国、泰国、日本、美国、越南、新加坡、马来西亚、俄罗斯、印度尼西亚、澳大利亚。报告预计，随着“一带一路”合作的深化，区域一体化进程必然加速，将促进沿线国家的旅游市场交流。
针对24个中国游客出境游主要目的地国家满意度调查结果还显示，新西兰、新加坡、美国、加拿大和澳大利亚位列前五，中文旅游指南、酒店中餐厅、中文电视节目等中文服务，以及银联卡受理是游客需求频率较高的因素。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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