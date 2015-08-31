今年中国出境游人数料增逾16% 客源继续向中西部扩散--报告

路透上海8月31日 - 中国国家旅游局下属的中国旅游研究院近日发布《2015年中国出境旅游发展年度报告》预测，今年中国出境游人数增长16%以上，出境游客源将进一步向中西部地区、二三线城市乃至农村地区延伸。

2014年中国出境旅游人数达到1.07亿人次，同比增长19.5%。从总量上来看，已经连续三年成为世界排名第一的客源地。

报告中的调研结果显示，2014年中高端消费群体占出境游比例近半，单次出境游花费在1.5万元人民币以上的超过40%；88.1%的出境游客将购物作为出游时最主要的消费项目。出境旅游花费从2008年409.87亿美元开始逐年上升，至2014年快速增至1,648亿美元，六年间翻了近四倍。

报告称，以银联为代表的支付网络发展，使消费更加便利，增进了潜在游客的出境旅游动力，而且这些便利体现在中国游客出行的各个环节，包括出行前预订机票和酒店、境外购物及消费、离开旅游目的地退税等。

中国出境游以短途为主，目的地前两位仍是香港和澳门，占据出境游过半份额，亚洲则占洲际市场首位。而在出国旅游目的地中，2014年排名前十的分别为韩国、泰国、日本、美国、越南、新加坡、马来西亚、俄罗斯、印度尼西亚、澳大利亚。报告预计，随着“一带一路”合作的深化，区域一体化进程必然加速，将促进沿线国家的旅游市场交流。

针对24个中国游客出境游主要目的地国家满意度调查结果还显示，新西兰、新加坡、美国、加拿大和澳大利亚位列前五，中文旅游指南、酒店中餐厅、中文电视节目等中文服务，以及银联卡受理是游客需求频率较高的因素。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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