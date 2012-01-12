中国今年出境游料达7,700万人次 同比升12%

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透北京1月12日电---中国国家旅游局周四表示,2012年中国旅游业仍将保持平稳较快增长,预计2012年中国出境旅游人数将达到7,700万人次,同比增长12%.
新华社报导援引国家旅游局局长邵琪伟并称,2012年全年中国旅游业发展预期目标为国内旅游人数29亿人次,同比增长10%.同期,中国旅游业总收入为2.57万亿元,增长14%.
本月稍早召开的中央经济工作会议强调扩大内需的重要性,并把旅游消费纳入扩大内需的重要领域,将加大旅游业发展的政策优势.
国家旅游局此前称,根据正式发布的旅游业"十二五"(2011-2015年)发展规划纲要,中国旅游业总收入到2015年将达2.5万亿元,年均增长率为10%.
中国已成为全球第四大入境旅游接待国和亚洲第一大出境旅游客源国.2010年,中国全国旅游业总收入1.57万亿元,增长21.7%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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