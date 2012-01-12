中国今年出境游料达7,700万人次 同比升12%

新华社报导援引国家旅游局局长邵琪伟并称,2012年全年中国旅游业发展预期目标为国内旅游人数29亿人次,同比增长10%.同期,中国旅游业总收入为2.57万亿元,增长14%.

本月稍早召开的中央经济工作会议强调扩大内需的重要性,并把旅游消费纳入扩大内需的重要领域,将加大旅游业发展的政策优势.