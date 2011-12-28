中国旅游业增加值已占GDP的4%以上--国家旅游局长

路透北京12月28日电---中国国家旅游局局长邵琪伟表示,旅游业增加值已占到国内生产总值(GDP)的4%以上,今後中国还将对旅游业发展加大政府投入,并将制定国民旅游休闲纲要.

新华社周三援引他的话称,中央政府将设立专项投资,重点支持中西部地区重点景区、红色旅游、乡村旅游等方面的基础设施建设;国务院已经决定将旅游发展基金保留到2015年.

"当前和今後一个时期,中国将把旅游业放在国家整体战略和国民经济和社会发展总体布局中更加积极地予以支持,统筹旅游资源保护和开发."邵琪伟称.

他指出,将安排中央财政促进服务业发展专项资金、扶持中小企业发展专项资金、外贸发展基金以及节能减排专项资金时,对符合条件的旅游企业给予支持.

今後,中国年度土地供应适当增加旅游业发展用地,积极支持利用荒地、荒坡、荒滩、垃圾场、废弃矿山、边远海岛和可以开发利用的石漠化土地等开发旅游项目.支持企事业单位利用存量房产、土地资源兴办旅游业.

中国与旅游相关的行业超过110个,旅游业发展带动了社会投资,促进相关产业发展.其中,旅游业对住宿业的贡献率超过90%,对民航和铁路客运业的贡献率超过80%.2010年,中国居民国内旅游消费达到12,579.8亿元人民币,占居民消费总支出的9.4%.

"十一五"时期新增旅游直接就业约300万人,带动间接就业约1,700万人.目前中国旅游直接从业人数超过1,350万人,与旅游相关的就业人数约8,000万人.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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