中国游客消费扶助韩国经济免于降温

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透首尔12月27日电---韩国央行周二公布的数据显示,若没有以中国民众为主的海外游客扩大消费的支撑,则韩国第三季经济的成长幅度恐将较第二季水准几近腰斩.
韩国央行数据显示,经季节调整後,外国籍民众7-9月在韩国的消费较第二季暴增37.4%,而第二季时仅成长2.7%.
韩国第三季国内生产总值(GDP)经季节调整後较第二季成长0.8%,第二季及第一季则是分别成长0.9%及1.3%.
数据显示,若扣除海外游客的支出,则第三季经济成长率将只有0.5%,而第二季仍为成长0.9%.
韩国央行表示,"由於韩元走势疲软,中国及日本游客数量大增",导致海外游客的支出跳升.
第三季造访韩国的中国籍游客较上年同期大增39.8%,日籍游客则是成长16.5%.
韩国央行表示,中国游客数量急遽增加,主因在於该国财富扩增.
路透数据显示,韩元兑人民币及日圆今年以来均下跌约7%.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。