高房价是推进城镇化致命伤 应从土地制度等改革入手--专家

* 高房价阻碍中国经济发展和结构调整

* 亦是推进城镇化的致命伤

* 改革突破口选择宜从城镇化推进着手

* 推进包括户籍,土地,财税制度等改革

路透北京2月27日 - 高房价会成为中国推进城镇化的致命伤.国家信息中心经济预测部主任祝宝良周三指出,在全球宽松货币政策下,房地产有可能成为充裕流动性的出口,加之房价的回升,都是促成中国政府近期出台房地产调控"新国五条"的重要原因.

他在北京一个讲座上指出,解决包括高房价等诸多中国面临的经济难题,只能依靠改革推进,新一届政府也明确提出推进城镇化以扩大内需提振经济.建议改革突破口从打破阻碍城镇化推进的制度入手,包括户籍,土地,财税制度等.

"十八大后新一届政府特别强调改革是中国最大的红利,城镇化是中国最大的动力所在.但最重要的改革改什么怎么改?虽然期待很多,但两会上可能不会有太多表述,可能要到三中全会以后才能确定."祝宝良称.

中国将于3月3日及5日起召开政协十二届一次会议及十二届人大一次会议.会议将确定国家主席及总理等新一届政府领导人.

他认为,尽管固定资产投资仍是拉动中国经济的重要力量,但保持房地产投资稳定也相当重要,房地产依旧是中国的支柱产业.中国今年将会面临稳定房地产投资和稳定房地产价格的两难境地.

2012年中国房地产开发投资同比增长16.2%,这一增速不及前两年高峰期的20-30%,也低于20.6%的固定资产投资增速.

面对房价的上涨,中国国务院上周召开常务会议提出,坚决抑制投机投资性购房,扩大个人住房房产税改革试点范围,并严格执行商品住房限购措施,也被称为"新国五条".相关实施细则预计很快会出台.

**高房价风险**

祝宝良分析指出,如果以房地产销售额除以销售面积计算,去年房地产价格仍然涨了8%,高于2011年,这已经是在政府出台限购限贷等严厉调控举措背景下,"实事求是地说,我认为没有把房地产价格调下来,但如果不调,更不知道房价涨到哪去了."

浏览中国房地产价格图表,请点选(link.reuters.com/pek96s)

他认为,房价继续上涨会引发泡沫,加大收入差距,同时大量的地方财政和融资平台对土地财政的依赖不减,银行和民间借贷的资金也介入其中,积聚了大量的风险,并成为今年中国经济面临的一个很大问题.

"现在全球都搞货币宽松,中国就很为难,货币一松,资金不是跑到股票,就是冲到房地产,...如果房价还这么高,后面的城镇化基本就没戏了."祝宝良称.

他指出,高房价背后隐藏的土地制度等诸多深层次问题,而这些并不是靠收入分配改革就能调节的.但通过城镇化的推进,突破土地制度,户籍制度等方面的改革,有助于改善经济中面临的困境.

中国国家信息中心周三发布报告预计,国内"稳增长"政策继续发挥作用,企业由"去库存"逐步转入"补库存",加之国外环境有所好转,中国经济将延续小幅回升态势,预计今年国内生产总值(GDP)增速有望高于上年,一季度GDP增长8%左右,CPI上涨2.6%左右.

报告并建议,中国货币政策应适当回归稳健.针对当前货币发行增长较快,社会融资规模扩张,金融信贷领域风险增强的问题,建议保持适度的货币信贷投放的力度,避免流动性过快增长.(完)

(发稿 沈燕/邵晓忆; 审校 张喜良)

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