中国应适时选择加入TPP 最大限度降低加入付出的代价--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月26日 - 中国官方媒体《学习时报》周一撰文指出，中国应持续紧密关注《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），根据国内改革进展，适时选择加入，最大限度降低为加入付出的代价。
文章认为，以国有企业章节为代表的部分TPP规则可能与中国基本经济制度产生潜在冲突，对此应加强研究，审慎应对。鉴于所有TPP成员国都有国有企业，TPP承认国有企业，且其规则义务只适用于商业类国有企业，对公益类国有企业不作要求。
但是有两条值得注意：一是要求国有企业的采购和销售只能基于商业考量，换言之，不能基于政府意志；二是承认国家对国有企业的非商业援助，但要求不得损害其他成员国利益。这两方面与中国的国有企业政策可能存在冲突。
文章称，国企是中国国家事业发展的重要物质和政治基础，国企都必须紧紧围绕服务国家战略，落实国家产业政策和重点产业布局调整总体要求，优化国有资本重点投资方向和领域。国企其经营行为也不能仅依据商业考量，服务国家战略是中国国企政策的底线。
国有企业问题事关中国基本经济制度，政府不可避免要给予国企各类支持，很难保证不对其他市场主体造成负面影响。尽管TPP的国有企业规则允许各国做出例外保留，对于如何协调《指导意见》与TPP相关规则的潜在冲突，仍需全面而慎重的评估。
“TPP为正处于改革攻坚阶段的我国又增加了一重外部不确定因素，但这未尝不是一件好事。面对TPP，我国的基本态度应当是有信心、有定力；基本原则是坚持双边、多边、区域次区域开放合作；具体方针则应当是审慎评估，适时加入。”文章称。
10月5日，美国等12国经贸部长发表联合声明，宣布《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）谈判结束，引发境内外舆论高度关注和热议。之后中国商务部长高虎城部长就此表态称，中方将根据有关方面正式公布的协定案文进行全面、系统的评估。国际贸易格局的演变，归根到底是由国际产业结构的调整和各国产品的国际竞争力决定的。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。