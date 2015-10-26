中国应适时选择加入TPP 最大限度降低加入付出的代价--报载

路透北京10月26日 - 中国官方媒体《学习时报》周一撰文指出，中国应持续紧密关注《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），根据国内改革进展，适时选择加入，最大限度降低为加入付出的代价。

文章认为，以国有企业章节为代表的部分TPP规则可能与中国基本经济制度产生潜在冲突，对此应加强研究，审慎应对。鉴于所有TPP成员国都有国有企业，TPP承认国有企业，且其规则义务只适用于商业类国有企业，对公益类国有企业不作要求。

但是有两条值得注意：一是要求国有企业的采购和销售只能基于商业考量，换言之，不能基于政府意志；二是承认国家对国有企业的非商业援助，但要求不得损害其他成员国利益。这两方面与中国的国有企业政策可能存在冲突。

文章称，国企是中国国家事业发展的重要物质和政治基础，国企都必须紧紧围绕服务国家战略，落实国家产业政策和重点产业布局调整总体要求，优化国有资本重点投资方向和领域。国企其经营行为也不能仅依据商业考量，服务国家战略是中国国企政策的底线。

国有企业问题事关中国基本经济制度，政府不可避免要给予国企各类支持，很难保证不对其他市场主体造成负面影响。尽管TPP的国有企业规则允许各国做出例外保留，对于如何协调《指导意见》与TPP相关规则的潜在冲突，仍需全面而慎重的评估。

“TPP为正处于改革攻坚阶段的我国又增加了一重外部不确定因素，但这未尝不是一件好事。面对TPP，我国的基本态度应当是有信心、有定力；基本原则是坚持双边、多边、区域次区域开放合作；具体方针则应当是审慎评估，适时加入。”文章称。

10月5日，美国等12国经贸部长发表联合声明，宣布《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）谈判结束，引发境内外舆论高度关注和热议。之后中国商务部长高虎城部长就此表态称，中方将根据有关方面正式公布的协定案文进行全面、系统的评估。国际贸易格局的演变，归根到底是由国际产业结构的调整和各国产品的国际竞争力决定的。（完）