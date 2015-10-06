TPP是亚太区重要自贸协定之一 望与其他安排相互促进--中国商务部

路透香港10月6日 - 中国商务部新闻发言人周二表示，《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）谈判结束，各经济体均表示关注。

商务部新闻发言人称，TPP是当前亚太地区重要的自贸协定之一。中方对符合世界贸易组织规则、有助于促进亚太区域经济一体化的制度建设均持开放态度。

“希望《协定》与本地区其他自由贸易安排相互促进，共同为亚太地区的贸易投资和经济发展作出贡献。”发言人表示。

历时五年，12个环太平洋国家周一达成几十年来最为雄心勃勃的贸易协定，旨在令这些国家间的贸易往来更加自由；不过新协定仍面临来自美国议员的质疑声浪。

包括美国、日本、墨西哥等12个TPP成员国的经济总量已占全球的40%。（完）