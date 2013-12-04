中国官员称对TPP总体持开放立场

路透北京12月4日 -中国商务部国际司副司长孙元江周三表示，预计相当长的一段时期内，区域自贸协定谈判仍然会持续发展，也将推动全球贸易发展。

他在商务部新闻发布会上重申中国对跨太平洋伙伴关系（TPP）贸易谈判的立场，称对此总体持开放立场。商务部今年已表示中国将研究加入TPP贸易谈判的可能性。

对于近十年全球范围兴起的区域自贸区谈判，孙元江预计相当长的一段时期内仍然会持续发展，但他同时强调，区域自贸协定不能代替世界贸易组织(WTO)的作用功能。自贸协定受惠范围较小，规则不统一，不能促进全球资源技术的最优配置。多边贸易是主渠道，区域自贸区是补充。

商务部发言人姚坚介绍，目前中国正在建设18个自贸区，涉及31个国家和地区，其中已签署12个自贸协定，包括今年与冰岛和瑞士的自贸协定。另有六个自贸协定正在谈判之中。

其中，中韩自贸区已举行八轮谈判，目前双方已就货物贸易降税模式及协定谈判范围达成共识，进入出要价谈判阶段；中日韩自贸区举行了三轮谈判，主要就谈判的步骤、降税模式和协定范围进行讨论。

据孙元江介绍，中韩自贸区框架已搭好，剩下就是添砖加瓦。中日韩今年举行了三次谈判，三方在产业竞争力上存在分歧，如何照顾彼此关切达成平衡双赢还需继续努力。

截至今年7月，向WTO通报并仍然有效的区域贸易安排共249个，70%左右是近10年出现的。目前，WTO159个成员方中只有1个没有参与区域贸易安排。TPP、跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）等超大自由贸易区正在孕育，将对经济全球化的走向产生深远影响。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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