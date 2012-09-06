中国商务部称将适度扩大消费品进口

路透北京9月6日电---中国商务部对外贸易司司长王受文周四表示,尽管今年外贸增幅有所回落,但消费品进口明显扩大是一个亮点.中国将进一步加强进口,稳定和引导大宗商品进口,适度扩大消费品进口.

他在北京一个论坛上指出,虽然前七个月进口只保持一位数的增幅,但消费品进口的增幅却达二位数.中国明确提出扩大进口统筹国际国内两个市场,积极进口先进技术设备和关键零部件,并进一步优化进口结构,积极扩大新型技术设备,关键主机和能源原材料进口.

"我们呼吁欧美发达国家进一步放宽对中国实施的技术出口限制,这些都是欧美有竞争力的产品,...中国要扩大从发达国家的产品进口,也要增加从发展中国家商品进口."王受文称.

据海关统计,今年1-7月,中国进出口总值21,683.7亿美元,比去年同期增长7.1%.其中,出口11,312.4亿美元,增长7.8%;进口10,371.3亿美元,增长6.4%;贸易顺差941.1亿美元.

今年5月,国务院发布关於加强进口促进对外贸易平衡发展的指导意见称,在保持出口稳定增长的同时,更加重视进口,适当扩大进口规模.

意见称,将调整部分商品进口关税,从财税方面支持进口.根据国内经济发展需要,以暂定税率的方式,降低部分能源原材料的进口关税,适当降低部分与人民群众生活密切相关的生活用品进口关税,适时调整部分先进技术设备、关键零部件进口关税,重点降低初级能源原材料及战略性新兴产业所需的国内不能生产或性能不能满足需要的关键零部件的进口关税.

去年中国货物进口规模达1.74万亿美元,已成为世界第二大进口国.商务部预计,"十二五"(2011-2015年)期间中国货物总进口规模将超过8万亿美元,成为全球最大进口国.(完)

--发稿 沈燕/王兰; 审校 张喜良

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