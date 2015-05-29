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中国财经 | 2015年 5月 29日 星期五 09:25 BJT

中国4月货物贸易顺差311亿美元 服务贸易逆差173亿美元--外管局

路透北京5月29日 - 中国国家外汇管理局周五公布，按美元计价，中国4月货物贸易顺差311亿美元，服务贸易逆差173亿美元。

外管局网站新闻稿显示，4月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入1,824亿美元，支出1,686亿美元，顺差138亿美元。其中，货物贸易收入1,640亿美元，支出1,328亿美元；服务贸易收入185亿美元，支出358亿美元。

按美元计价，2015年1-4月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入7,198亿美元，支出6,293亿美元，顺差905亿美元。

外管局此前公布，2015年一季度经常账户下，货物贸易顺差1,177亿美元，服务贸易逆差411亿美元。（完）

参看详情，请点选外管局官网(www.safe.gov.cn/)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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