中国6月美元计出口同比增长2.8% 进口同比下降6.1%--海关

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月13日 - 中国海关周一公布，6月人民币计价出口同比增长2.1%，进口同比下降6.7%；当月贸易顺差 2,842亿元人民币。
2015年上半年累计，以人民币计价出口同比增长0.9%，进口下降15.5%，贸易顺差1.61万亿元。
海关并公布，6月外贸出口先导指数34.8，比5月回落0.2，表明未来两三个月出口压力仍然较大。
海关稍后发布，6月以美元计价出口同比增长2.8%，进口同比下降6.1%。路透调查预估中值分别为下降0.2%和下降15%。
当月贸易顺差465.36亿美元，路透预估中值为557亿美元。
海关总署新闻发言人黄颂平表示，人民币汇率是上半年出口成本增加的一个重要因素，预计下半年外贸进出口总体情况较上半年要好。希腊债务危机对中国进出口有影响，但多大不好预计。
中国6月外贸出口先导指数34.8，比5月回落0.2，表明未来两三个月出口压力仍然较大。
6月以美元计价贸易数据详情如下:
指标 6月实际值 预估中值 区间 上月 上年同期
出口(%) 2.8 -0.2 -5.0~5.0 -2.5 7.2
进口(%) -6.1 -15.0 -20.5~-7.5 -17.6 5.5
贸易顺差(亿美元) 465.36 557.0 434.0~620.0 594.9 316.0
浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）（完）
(发稿 乔艳红；审校 黄凯)
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