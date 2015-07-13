版本:
中国
中国财经 | 2015年 7月 13日 星期一 11:10 BJT

中国6月美元计出口同比增长2.8% 进口同比下降6.1%--海关

路透北京7月13日 - 中国海关周一公布，6月人民币计价出口同比增长2.1%，进口同比下降6.7%；当月贸易顺差 2,842亿元人民币。

2015年上半年累计，以人民币计价出口同比增长0.9%，进口下降15.5%，贸易顺差1.61万亿元。

海关并公布，6月外贸出口先导指数34.8，比5月回落0.2，表明未来两三个月出口压力仍然较大。

海关稍后发布，6月以美元计价出口同比增长2.8%，进口同比下降6.1%。路透调查预估中值分别为下降0.2%和下降15%。

当月贸易顺差465.36亿美元，路透预估中值为557亿美元。

海关总署新闻发言人黄颂平表示，人民币汇率是上半年出口成本增加的一个重要因素，预计下半年外贸进出口总体情况较上半年要好。希腊债务危机对中国进出口有影响，但多大不好预计。

中国6月外贸出口先导指数34.8，比5月回落0.2，表明未来两三个月出口压力仍然较大。

6月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 6月实际值 预估中值 区间 上月 上年同期

出口(%) 2.8 -0.2 -5.0~5.0 -2.5 7.2

进口(%) -6.1 -15.0 -20.5~-7.5 -17.6 5.5

贸易顺差(亿美元) 465.36 557.0 434.0~620.0 594.9 316.0

浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）（完）

(发稿 乔艳红；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐