中国1月美元计价出口同比下降11.2% 进口下降18.8%--海关

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月15日 - 中国海关周一公布，以美元计价，2016年1月出口同比下降11.2%，进口同比下降18.8%。路透调查预估中值分别为下降1.9%和下降0.8%。
海关数据显示，当月贸易顺差632.87亿美元，创出纪录新高。路透预估中值为588.5亿美元。
海关新闻稿称，1月外贸出口先导指数为31.7，较去年12月回升0.5，是2015年2月以来的首次环比回升，初步判断2016年二季度出口压力有望缓解。
1月以美元计价贸易数据详情如下:
指标 1月实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) -11.2 -1.9 -10.0~5.9 -1.4 -3.3
进口(%) -18.8 -0.8 -14.0~9.1 -7.6 -19.9
贸易顺差(亿美 632.87 588.5 450~682 600.9 600.3
元)
海关并公布，1月以人民币计价出口同比下降6.6%，进口同比下降14.4%；上月分别为增长2.3%和下降4%。当月贸易顺差扩大12.2%至4,062亿元人民币，上月为顺差3,820.5亿元。
中国2015年以美元计价的出口同比下降2.8%，进口下降14.1%，贸易顺差5,945.04亿美元；若以人民币计价，2015年全年出口同比下降1.8%，进口下降13.2%，贸易顺差3.69万亿元。 （完）
浏览更多细节，请点选海关网站：www.customs.gov.cn
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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