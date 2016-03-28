中国1-2两月货物和服务贸易顺差同比减半 服务贸易逆差扩大（更新版）

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路透北京3月28日 - 作为观察跨境资本流动的另类视角，中国1-2月货物和服务贸易顺差同比缩窄逾五成，反映出口形势低迷的同时，通过贸易渠道逐利的跨境资本亦明显减少，值得关注的还有服务贸易逆差有扩大迹象。

市场人士指出，由于春节影响，1、2月份数据需结合在一起观察，数据显示今年1-2月服务贸易逆差同比扩大近四成，其中旅游差额仍是最大逆差贡献者。

“中国服务贸易长期处于逆差状态，今年1、2月份的继续呈现逆差并不意外，但值得关注的是逆差规模扩张速度有加快迹象。”资深外汇专家韩会师指出。

他并强调，服务逆差规模扩张很可能与2015年以来人民币贬值预期逐渐升温，企业和居民个人借服务贸易渠道转移资金有关。

特别是今年2月春节之前，恰逢人民币快速贬值阶段，贬值预期极为强烈，再加上节日出国旅游购汇需求本就较多，二者合力更容易刺激服务贸易项下逆差扩大。

而服务贸易逆差是否将在2016年大幅增长，可能主要还要看人民币贬值预期能否在2016年明显降温。

中国国家外汇管理局周一称，中国国际收支口径下的2月国际货物和服务贸易顺差99亿美元，较1月大幅收窄逾七成；其中，2月服务贸易逆差160亿美元，较上月收窄逾两成。中国2月国际货物贸易顺差为259亿美元，较上月557亿美元大幅收窄五成。

中国2016年1月的国际货物和服务贸易顺差为350亿美元，其中服务贸易逆差为207亿美元。

受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅；虽然大宗商品价格回升扶助进口降幅收窄，但进口依然是连续16个月负增长，整体外贸形势依然严峻。中国海关此前公布，2月贸易顺差325.92亿美元，路透预估中值为501.5亿美元。上月曾创出632.87亿美元的纪录新高。（完）