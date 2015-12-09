中韩、中澳自贸协定本月20日生效 当日首降关税明年再降--中国商务部

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月9日 - 中国商务部周三发布公告，中韩、中澳自由贸易协定将于本月20日同时生效，并于当天第一次降税，2016年1月1日第二次降税。
商务部表示，中韩、中澳自贸协定将进一步扩大双边贸易投资，提升贸易便利化水平，促进双边货物、资本、人员等的自由流动，创造更加便利、透明和公平的贸易和投资环境。
中韩自贸协定于今年6月1日正式签署，协定范围涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则共17个领域，双方货物贸易自由化比例均超过税目90%、贸易额85%。
中澳自由贸易协定与今年6月中旬签署，内容上涵盖货物、服务、投资等十几个领域。澳方也成为世界上首个对中国以负面清单方式作出服务贸易承诺的国家。（完）
(发稿 马蓉；审校 沈燕)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。