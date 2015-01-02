合理调整部分出口退税率 取消含硼钢类产品退税--国务院

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透北京12月31日 - 中国国务院常务会议周三决定完善出口退税机制，合理调整部分产品出口退税率，从2015年1月1日起，对生产过程存在污染的含硼钢类产品取消退税。
中国政府网新闻稿称，明年起还提高血管支架、电动自行车、喷涂机器人等产品退税率。通过有扶有控，促进外贸结构优化。
为促进外贸稳定增长，进一步简政放权，国务院决定下放出口退税审批权限，将对生产企业退税工作全部下放到所在县（区）审批，有条件的地方经批准后可将外贸企业退税审批一并下放。对纳税信用好的企业实行“先退后审”，对信用差的企业从严审核。
此外，会议并审议通过《中华人民共和国政府采购法实施条例（草案）》，强化政府采购的政策功能，要求突出节能环保、扶持不发达地区和少数民族地区、促进小微企业发展等取向。
草案并强化政府采购的源头和结果管理，强化信息公开，提高透明度，并强化对政府采购行为的监管和社会监督。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。