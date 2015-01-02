合理调整部分出口退税率 取消含硼钢类产品退税--国务院

路透北京12月31日 - 中国国务院常务会议周三决定完善出口退税机制，合理调整部分产品出口退税率，从2015年1月1日起，对生产过程存在污染的含硼钢类产品取消退税。

中国政府网新闻稿称，明年起还提高血管支架、电动自行车、喷涂机器人等产品退税率。通过有扶有控，促进外贸结构优化。

为促进外贸稳定增长，进一步简政放权，国务院决定下放出口退税审批权限，将对生产企业退税工作全部下放到所在县（区）审批，有条件的地方经批准后可将外贸企业退税审批一并下放。对纳税信用好的企业实行“先退后审”，对信用差的企业从严审核。

此外，会议并审议通过《中华人民共和国政府采购法实施条例（草案）》，强化政府采购的政策功能，要求突出节能环保、扶持不发达地区和少数民族地区、促进小微企业发展等取向。

草案并强化政府采购的源头和结果管理，强化信息公开，提高透明度，并强化对政府采购行为的监管和社会监督。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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