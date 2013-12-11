中国2014年将适当降低化肥出口关税税率--财政部

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京12月11日 -中国财政部周三公布，明年起将适当降低化肥出口关税税率，继续以暂定税率的形式对煤炭、原油、化肥、铁合金等产品征收出口关税。
财政部网站刊登的新闻稿称，根据中国加入世贸组织承诺和宏观调控需要，2014年继续对小麦等7种农产品和尿素等三种化肥的进口实施关税配额管理，并对尿素等三种化肥实施1%的暂定配额税率。对关税配额外进口一定数量的棉花继续实施滑准税，并适当调整税率，以保证国内棉花市场供需基本稳定。
公告称，2014年中国将对760多种进口商品实施低于最惠国税率的年度进口暂定税率，平均优惠幅度达60%。其中，新增和进一步降低税率的产品包括活塞航空发动机、手机和平板电脑取像模块等战略性新兴产业所需的设备、零部件和原材料；天然牧草等支农惠农产品；音频生命探测仪等救灾用品等。
2014年光导纤维预制棒、多点喷射涡轮增压汽油机等部分商品将不再实施年度进口暂定税率。
公告称，为适应经济社会发展、加强进出口管理及应对国际贸易争端的需要，2014年对进出口税则中部分税目进行调整，增列数控曲轴磨床、三维打印机、焊接机器人、水晶、碧玺等税目。调整后，中国2014年进出口税目总数由2013年的8,238个增至8,277个。（完）
(发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)
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