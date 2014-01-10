分析师看中国12月对外贸易数据

路透北京1月10日 -中国海关周五公布，12月中国出口同比增长4.3%，进口同比增长8.3%，当月贸易顺差256.4亿美元。

2013年外贸进出口总值41,603.31亿美元，同比增长7.6%，基本完成力争增长8%左右的年初目标。

主要数据:

* 12月出口同比增长4.3%（路透预估为增长4.9%）

* 12月进口同比增长8.3%（路透预估为增长5.3%）

* 12月贸易顺差256.4亿美元(路透调查中值为顺差311.5亿美元)

* 2013年出口同比7.9%；进口同比7.3%

* 2013年贸易顺差2,597.5亿美元。

中国进出口增速及贸易差额图表 link.reuters.com/teq85v

以下为分析师评论:

--招商证券宏观经济研究员 张一平:

12月出口增速有较大回落，主要还是受基数影响，此前11月数据出来后有担心贸易虚增卷土重来的质疑，但现在看可能过于担心了。进口高于预期，主要是因为一般贸易比较强，这和国内需求不错有关。

全年来看进出口增速略低于目标，主要原因是进口差了些，出口7.9%还可以。东盟等新兴经济体对中国出口的作用越来越高，欧美比重相对降了一些。

2014年随着欧美经济好转，对中国出口将带来利好。但考虑到去年1-4月虚假贸易导致基数偏高，也许增速会偏低一些。估计今年全年进出口增速在8-9%之间。

但值得警惕的是，随着美国QE退出等影响，新兴经济体新一年表现还是个很大的未知数。倘若表现糟糕，将冲击到中国出口。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

考虑到季节性和基数，外贸数据算是不温不火。出口一直处于偏弱势状态应该也是目前补库存力度很弱的原因。从主要的工业国经济数据来看，需求端应该还可以，我们猜测外贸仍旧弱势应该部分和坚挺的汇率有关，对汇率预期的不稳定也导致外贸订单摇摆。相对来说进口数据尚可，但是不是趋势性复苏仍需要继续观察。整体来说我们认为这月外贸数据中性。2014年预计会从底部复苏。

----交通银行金融研究中心研究员 陈鹄飞：

出口增速较上月大幅回落，可能有两个方面的原因，一是欧美圣诞新年购物季的影响消退，这从12月中国对美欧出口增速放缓可以看出来；第二可能是受去年高基数效应的影响。

进口方面还可以，较我们的预期高出1个多百分点，这可能和地方政府年底冲政绩，扩大投资带动原材料和大宗商品等进口增加有关。

全年来看并没有完成8%进出口增长目标，主要原因是出口波动比较大，而且7.6%的实际增速中并没有剔除一季度虚假贸易的影响。展望2014年，受海外经济逐渐复苏带动，预计进出口增速在8.5%左右。

--申银万国首席宏观分析师李慧勇：

从全年出口7.9%的增长来看，基本实现了8%的目标，总体看2014年进出口状况会略好一些，外贸增速维持在8-10%。对出口有利的一面是发达经济体复苏加强，不利的一面是亚太新兴市场短期看不到复苏，影响出口，人民币还会继续升值，国内转型要素价格成本继续上涨，会影响出口竞争力。总体而言外贸会改观，但不会改善太多。

进口预计维持当前格局，我们预计今年经济增长在7.5%左右，在此情况下内需不会有显着改变，而且大宗商品价格今年预计不会上涨，甚至下跌，这也会降低进口支付金额。

--民族证券宏观策略分析师陈伟：

12月出口增速略低，可能源于去年基数高的原因。初步看，得益于全球经济复苏持续，2014年出口整体增速有望高于去年，达到9%左右，但如果人民币持续升值，则会对出口形成制约；消费方面则有望回升；然而利率长期高企以及监管政策发酵，也会制约固定资产投资的扩张，使得投资增速继续放缓。预计2014年全年经济增速低于去年水平，达到7.5%左右。

从货币政策面看，上半年政策会延续，下半年存在降准可能。

--中国国家信息中心高级经济师祁京梅：

应该说2013年中国的外贸基本实现预期目标，没有拖经济的后腿，一方面欧美等外围经济环境趋稳有助于中国外贸形势稳定，同时国内经济走势整体平稳，都在预期轨道上运行，因而无论是此前公布的物价数据，亦或今日公布的外贸数据都实现预定目标。

总体看，2013年后几个月的外贸形势比较稳定，不像年初因为虚假贸易导致进出口数据大起大落，估计2014年外贸形势会比2013年好一些。

--广发银行金融市场部交易员颜岩：

2013年对外贸易表现平平，与外围经济复苏的步伐有关。去年下半年开始，新出口订单开始好转，贸易状况转暖。近期新订单指数仍有波动，不过我们认为大方向是好转的。全年贸易顺差不错，大大帮助基础货币的投放。

从这段时间欧美经济的持续好转中，我们看到未来的对外贸易，对经济增长的贡献力度很可能大于去年，这是一个正面影响，也为“调结构”这个长期目标提供了更大空间。货币政策会继续控制流动性总量，为改革提供合理支持，也就是放松的空间很小。

而债券二级市场对此数据反应平淡，与CPI类似，贸易数据也处于市场影响因素的边缘地带。

相关背景:

--中央经济工作会议提出今年要不断提高对外开放水平，保持传统出口优势，创造新的比较优势和竞争优势，扩大国内转方式调结构所需设备和技术等进口。

--商务部发言人沈丹阳预计12月出口还会保持相对较好的发展势头，并指出，11月出口增长较快在预期之中，和套利贸易或套利出口关系不大，因为出口产品构成分布和出口增速地区分布都很广。

--美国敦促中国迅速实施计划中的改革措施，开放国内经济。美国并称将密切关注改革进展，相关官员正致力于解决同中国仍然存在的贸易紧张关系。

--中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长王一鸣预计，2013年中国对外投资规模将达900亿美元，未来中国对外投资在能源资源矿产投资以及市场拓展性投资等四个领域仍有空间。

(发稿 路透中文部; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。