数据观测：中国7月出口增速料降至个位数 进口有望略回升

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
* 公布内容: 7月进出口贸易数据
* 公布时间: 8月10日(周五)
--调查结果:
指标 7月中值 区间 上月 去年同期 预测数
出口(%) 8.6 2.8至15.7 11.3 20.4 28
进口(%) 7.2 1.6至14.8 6.3 22.9 28
贸易顺差(亿美元) 343.0 200.0至397.7 317.3 314.8 28
--数据要点:
路透调查综合29位机构分析师的预测中值显示,中国7月出口同比增速料时隔两个月後重返个位数,反映外需疲弱;进口则有望略回升,全月贸易顺差或进一步扩大至343亿美元,创出三年半新高.
6月份中国出口超预期但进口欠佳,贸易顺差意外升至2009年1月以来的最高点.不过,上半年进出口对经济贡献仍为负,拖累GDP下滑0.6个百分点.中国官方此前多次表态,有信心实现全年10%的贸易增速目标.
交通银行金融研究中心报告预计,未来国际经济增长短期内难以明显好转,市场仍将持续低迷,国内出口企业经营成本上升,出口困难难以根本改观,未来整体出口增速可能仅维持在10%左右.
中国7月官方和汇丰PMI数据均显示新出口订单不甚乐观.官方新出口订单指数已连续2个月低於临界点,并为2011年12月以来最低.汇丰PMI的该项指标也显示新接出口业务有实质降幅.
不过海通证券报告指出,全年来看,中国出口最坏的时候已经过去.从地域看,7月份中国对新兴市场(包括东南亚)的出口增速会维持当前水平,对欧美出口增速则因海外不确定性增加而略有下降.
进口方面,分析师认为近期国内基础设施项目建设加快,经济增速底部企稳,进口国际商品需求可能会有所增加.同时,国际大宗商品价格的企稳也将进一步助推进口同比增速略回暖.
--市场影响:
若7月贸易数据大幅好於预期,或显示内外需开始出现明显好转,中国经济见底回升预期上升,有望带动中国股市沪综指.SSEC及周边市场的做多热情,其他商品货币和大宗商品价格也有望受到鼓舞.
若数据逊於预期,将加深市场对中国经济三季度继续探底的忧虑,另原本脆弱的投资者信心雪上加霜.
此外,若贸易顺差规模超预期增长,或将加大人民币升值压力.不过在目前人民币走贬的预期通道中,料短期贸易顺差将影响甚微,因美元等避险品种的强势地位目前看来仍然牢固.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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