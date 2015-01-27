12月国际服务贸易逆差235亿美元 较上月扩大--外管局

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透北京1月27日 - 中国国家外汇管理局周二称，2014年12月，中国国际收支口径的国际服务贸易收入177亿美元，服务贸易支出412亿美元，逆差235亿美元，较11月逆差208亿美元续增。
刊登在外管局网站的新闻稿指出，2014年1-12月，中国国际收支口径的国际服务贸易收入累计1,853亿美元，服务贸易支出累计3,833亿美元，逆差累计1,980亿美元。
从11月国际服务贸易逆差的来源看，运输、旅游和其它商业服务分别贡献50亿、138亿美元和57亿美元。
其中运输是指与运输有关的服务收支，包括海、陆、空运输，太空和管道运输等；旅游是指对在中国境内的外国旅游者和港澳台同胞（包括因公、因私）提供货物和服务获得的收入以及中国居民出国旅行（因公、因私）的支出。
其它商业服务是指以上未提及的各类服务交易的收支，驻华机构办公经费（不含使领馆）也在此项下。（完）
欲浏览更多详情请点选外管局官网(www.safe.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。