12月国际服务贸易逆差235亿美元 较上月扩大--外管局

路透北京1月27日 - 中国国家外汇管理局周二称，2014年12月，中国国际收支口径的国际服务贸易收入177亿美元，服务贸易支出412亿美元，逆差235亿美元，较11月逆差208亿美元续增。

刊登在外管局网站的新闻稿指出，2014年1-12月，中国国际收支口径的国际服务贸易收入累计1,853亿美元，服务贸易支出累计3,833亿美元，逆差累计1,980亿美元。

从11月国际服务贸易逆差的来源看，运输、旅游和其它商业服务分别贡献50亿、138亿美元和57亿美元。

其中运输是指与运输有关的服务收支，包括海、陆、空运输，太空和管道运输等；旅游是指对在中国境内的外国旅游者和港澳台同胞（包括因公、因私）提供货物和服务获得的收入以及中国居民出国旅行（因公、因私）的支出。

其它商业服务是指以上未提及的各类服务交易的收支，驻华机构办公经费（不含使领馆）也在此项下。（完）

欲浏览更多详情请点选外管局官网(www.safe.gov.cn)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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