中国四季度经常项目顺差611亿美元 资本和金融项目逆差912亿美元

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京2月3日 - 中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年四季度经常项目顺差611亿美元，资本和金融项目逆差912亿美元。2014年全年，国际收支经常项目顺差2,138亿美元，资本和金融项目逆差960亿美元。
外管局公布的国际收支平衡表初步数据显示，四季度经常项目中，货物贸易顺差1,693亿美元，服务贸易逆差733亿美元；资本和金融项目中，直接投资净流入610亿美元；国际储备资产减少300亿美元，其中，外汇储备资产（不含汇率、价格等非交易价值变动影响）减少293亿美元，
外管局并称，2014年经常项目中，货物贸易顺差4,719亿美元，服务贸易逆差1,981亿美元；资本和金融项目逆差中，直接投资净流入1,985亿美元。国际储备资产增加1,178亿美元，其中，外汇储备资产增加1,188亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站：here
(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。