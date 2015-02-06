数据观测：预计中国1月出口增6.3%进口降3.0% 贸易顺差高位持稳

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
* 公布内容: 中国2015年1月进出口数据
* 公布时间: 2月8日（周日）
--调查结果:
指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构
数
出口(%) 6.3 -10.0~10.1 9.7 10.6 21
进口(%) -3.0 -8.0~2.0 -2.4 10.0 21
贸易顺差(亿美元) 489 175~585 496.1 318.6 19
--数据要点：
路透综合21家机构预测中值结果显示，受外需回暖力度减弱影响，1月出口增速或较上月回落至6.3%；而全球大宗商品价格的下跌，再加上内需的持续低迷料导致当月进口同比下降3.0%；因此贸易顺差或达到489亿美元，接近去年11月544.7亿美元的纪录高点。
出口方面，国内投行--中金发布报告认为，发达经济体分化叠加新兴经济受到外部冲击，外需延续阶段性弱势，出口增速或将有所回落。
“综合来看，外贸总体处于弱势的可能性大，考虑圣诞节过后出口季节性减弱，春节位置可能影响1月出口增速。”该投行并预计1月出口增速将降至8.7%附近。
不过中金对1月进口表现持相对乐观态度，认为该月进口增速很可能较上月有所回升。
“尽管房地产市场逐步边际改善，但总体依然弱势，内需低迷继续拖累一般贸易进口，叠加全球贸易总体趋弱拖累加工贸易进口，进口需求依然低迷。不过，春节靠后可能导致进口增速较高，1月进口增速有所回升的可能性大。”中金预计1月进口同比增长0.5%。
然而参与路透调查的机构中有略超一半的机构认为1月进口跌幅将较上月扩大。
瑞银就认为，大宗商品价格大跌会继续拖累名义进口金额，因此估计1月进口会同比再跌4%。
该投行并预计，出口、进口的差异表现可能会推动1月外贸顺差创下590亿美元的新高。
不过瑞银同时表示，由于1月份实体经济数据有限、淡季期间的表现不太具有指示性，再加上春节因素干扰，真实的经济运行状况难以把握。
“在我们看来，3月份宏观数据才是对实体经济真实运行状况最好的衡量，有可能会决定未来两个季度的政策走向。”瑞银称。
中国2014年全年出口同比增长6.1%，进口增0.4%；进出口总值增3.4%，全年7.5%的外贸增长目标落空。市场预计今年进出口形势料略有改善，出口强于进口导致的高顺差格局料延续。
为培育新的外贸增长点，国务院总理李克强1月底常务会议上曾指出，促进重大装备和优势产能“走出去”，开展产能合作，实现互利共赢，不仅是扩大国际投资经贸合作的重要机遇，可以形成新的外贸增长点，也是国内产业优化升级的重要抓手。
商务部对外贸易司副司长支陆逊在周四的发布会上表示，为促进中国铁路装备出口，将加快标准国际化建设和企业诚信体系建设，未来会通过中介对外发布企业诚信指数。
以下为本次路透调查结果：
机构 出口 进口 贸易顺差
（同比%） （同比%） （亿美元）
High Frequency 10.1 0.1 52.40
西南证券 6.5 -3.2 50.80
ING金融市场 4.0 -6.0 50.80
德意志银行 3.5 2.0 35.70
兴业证券 -10.0 -8.0 25.00
国信证券 6.1 -1.9 47.90
华宝信托 6.3 1.7 49.00
光大证券 3.0 -5.0 17.50
瑞士信贷 0.0 -4.0 ~
招商证券 3.4 -5.9 49.30
华融证券 9.0 1.0 48.90
中信证券 6.6 -1.4 48.10
交通银行 3.5 -2.0 42.70
巴黎银行 7.0 -4.0 53.30
美国银行 8.0 -4.0 55.60
瑞穗证券 3.8 -3.0 45.00
兴业银行 -2.0 -7.0 38.00
瑞银 9.2 -4.2 58.50
法国兴业银行 8.0 0.0 48.40
巴克莱银行 6.5 -1.0 ~
中金 8.7 0.5 49.10
注：～为数据无法提供。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
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