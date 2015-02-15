加快发展服务贸易 上半年启动规划建设功能区--国务院

路透上海2月15日 - 中国国务院周末发布关于加快发展服务贸易的若干意见，称将在有条件的地区开展服务贸易创新发展试点，规划建设服务贸易功能区。时间方面，将于今年上半年启动。

上述功能区主要是依托现有各类开发区和自由贸易试验区，规划建设一批特色服务出口基地。由商务部牵头，发改委、财政部、海关总署、质检总局参加。

根据通知的重点任务分工及进度安排表，待启动或实施的内容包括：探索对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式，将于3月实施；制订重点服务出口领域指导目录将于上半年实施。

同样将于上半年实施的还包括建立国务院服务贸易发展协调机制，加强对服务贸易工作的宏观指导，统筹服务业对外开放、协调各部门服务出口政策、推进服务贸易便利化和自由化。

进度表中还包括了拓展海关特殊监管区域和保税监管场所的服务出口功能，扩充国际转口贸易、国际物流、中转服务、研发、国际结算、分销、仓储功能等多项措施，则属于持续实施范畴。

意见并提出，到2020年，服务进出口额超过1万亿美元，服务贸易占对外贸易的比重进一步提升，服务贸易的全球占比逐年提高。

商务部数据显示，2014年中国服务贸易保持较快增长，服务进出口总额6,043.4亿美元，同比增长12.6%。其中出口2,222.1亿美元，同比增长7.6%；进口3,821.3亿美元，同比增长15.8%；服务进出口占对外贸易的比重为12.3%，比上年提高0.8个百分点。(完)

(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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