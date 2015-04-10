尽快遏制外贸下滑势头 防止由减速变为持续失速--汪洋

路透北京4月10日 - 中国国务院副总理汪洋表示，当前进出口形势严峻复杂，要发挥市场和政府“两只手”的作用，尽快遏制外贸下滑势头，防止由减速变为持续失速。

新华社援引他日前在辽宁省调研时的话称，外贸下行压力加大，是外需不振、成本攀升等多种因素共同作用的结果，也与政策措施落实不到位有一定关系。

“要切实做到思想认识到位、政策支持到位、工作落实到位、督促检查到位。外贸降幅较大的省份，要开动脑筋，查找差距，对症施策，加强政策支持和服务保障，为企业营造宽松的发展环境，化挑战为机遇，增强外贸稳定发展的内在动力。”他说。

他并强调，稳增长、调结构是外贸工作的“两个轮子”，不可偏废，稳增长是调结构的基础，调结构是稳增长的持久动力；要优化外贸产品和市场结构，提高出口产品质量、档次和附加值。

“着力优化外贸企业结构，扩大市场对内对外开放，调动民营企业等各类企业的积极性、创造性，为外贸发展注入新的活力。着力优化贸易方式，鼓励企业创新商业模式，培育新的外贸增长点。”汪洋指出。

另据经济参考报报导，高层已经启动部署对当前进出口形势的摸底调研，年内可能出台新的稳外贸政策，中间品进口和高附加值产品出口有望迎来政策鼓励。

报导援引商务部内部人士的话称，要完成年初定下的6%增长目标，压力还是很大；当前一方面是继续贯彻落实国务院此前已经出台的稳外贸系列政策，另一方面也在研究一系列新的政策。

“现在主要是先调研摸情况，当然也不排除会继续出台一些有利于稳定外贸增长的举措，在稳增长的同时也会兼顾外贸企业转型升级的需求，培育外贸竞争新优势。”上述人士称。

海关数据显示，今年1月和2月出口波动很大，从下降3.3%到猛增48.3%，进口则持续走低，分别下降了19.9%和20.5%。

3月进出口数据将于下周一公布，研判外贸形势以及观测政策窗口将迎来关键时点。因为1月、2月数据往往受到春节因素影响，因此业内普遍认为一季度进出口数据综合分析更具参考价值。但就目前来看，业内普遍预计3月外贸有所改善但仍难言乐观。

路透最新调查显示，3月出口同比增速料较上月大幅回落至12.0%，进口或再度下降11.7%。贸易顺差预计仍会高企。(完)

(发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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